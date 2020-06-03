疫情內外銷衝擊 國產花卉盼畢業花季買氣商機

新冠肺炎疫情，加上畢業典禮延期等影響，台北花市業績受創嚴重，台北花市統計，疫情期間這四個月，台北花市的營業短收1億5千多萬元，不僅內銷市場受影響，6-7成外銷訂單也出不去。但隨著疫情趨緩，台北花市呼籲，正值畢業季，民眾不妨多多採購國產花卉作為畢業花禮。

台北花市總經理張堂穆表示，隨著各大場館逐步解禁、各級學校也在防疫標準下，恢復舉辦畢業典禮，今年的畢業花季熱門花卉，建議可以選購文心蘭、洋桔梗、火鶴、百合、向日葵等。其中文心蘭象徵鵬程萬里展翅飛翔、洋桔梗表達真心、火鶴象徵鶴立雞群、百合代表圓滿順利、向日葵則象徵璀璨光輝。

台北花市主任林宏彥表示，儘管各校陸續恢復辦畢業典禮，但到目前為止，畢業花季商機至今還沒有看到，往年5月底到6月初應該就是畢業花採購高峰，但今年已經晚了兩周，還沒有大批採購潮。

林宏彥說，受到疫情影響花農也減產，這段期間，台北花市的批發花卉平均到貨量約減少兩成，不過也正因民眾不敢聚會、取消活動，整體花卉銷售更比去年同期減少二至三成。林提到，正因花卉不是民生必須消費品，所以每到經濟景氣差，第一波受衝擊的就是花卉農產品，甚至疫情趨緩，最後恢復買氣的也是花卉，加上民眾買花多是跟著節慶活動，呼籲畢業季，民眾可以多多採購國產花卉。

台北花市表示，為促銷國產花卉，配合畢業季檔期，台北花市會在大安森林公園及圓山花博公園的玻璃花屋，展出主題花卉展，民眾可以趁疫情趨緩，多多走出戶外，前往玻璃花屋參觀。