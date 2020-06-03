萬里、野柳振興商圈網拍直播 今下午開賣

隨著疫情緩和，新北市政府推「庶民信心經濟」，鼓勵民眾可陸續走出家門，在防疫新生活期間，經發局與商圈6月到11月共同推出聯合行銷，20個商圈各自推出促銷優惠。萬里及野柳商圈今下午率先開辦網路活動，民眾可直接網購北海岸名產，如萬里的農漁特產小魚乾、地瓜；野柳的海鮮製品及遊程餐券。

新北市經發局補貼總金額約400萬元，鼓勵商圈自主性辦行銷活動。這次補助計畫共有20個商圈參與，包含線上商圈活動、優惠促銷、文化體驗。

萬里、野柳商圈的聯合辦公室今、6月5日、6月9日及6月11日共4天的下午1點直播賣萬里產品，野柳則是下午3點。可至「瑪蟹文創館粉絲團」（萬里、野柳聯合辦公室）https://www.facebook.com/mmm99888/查詢。