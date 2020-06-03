堅守防疫第一線 侯友宜送端午慰勞金感謝國軍弟兄
端午佳節即將到來，為慰勞國軍弟兄的辛勞，尤其在新冠肺炎期間提供的協助，新北市長侯友宜今除致贈慰勞金外，也再次感謝國軍為市民的健康安全站在第一線。
侯友宜表示，每逢天災後，國軍部隊與後備軍人組織總在第一時間投入救災，不僅讓市民財產損失降到最低，也讓災後復原工作在最短時間內完成。
自疫情從今年初開始延燒後，市府規畫許多超前部署的措施，國軍部隊皆站在第一線，全力配合各項防疫工作，不管是社區感染示範演習或是擴大管制兵棋推演，國軍從未缺席並積極與市府並肩作戰。
另外，後備指揮部更在疫情艱困時刻，投入口罩生產作業，24小時支援口罩廠整整3個月，滿足全台醫療用口罩以穩定民心。後備指揮部上校于非凡則表示，軍人是社會一分子，守護國民健康安全不僅是責任、更是義務。
而新北市民政局長柯慶忠表示，為讓國軍體驗不同勞軍方式，近年活動戶邀請軍眷來分享家庭經驗、母親節蛋糕DIY、邀請國軍欣賞電影及看棒球賽。
今年勞軍活動受到疫情影響，以致贈慰勞金來對陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、新北市後備指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅及資通電軍指揮部5國軍部隊表達感謝之意，待疫情結束後，將舉辦更多活動來表達對國軍的敬意。
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