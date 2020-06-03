新北校園8日解封外借 舞廳酒家有條件開放

新冠肺炎疫情舒緩，新北市府今天宣布即日起開放老人共餐活動，並放寬住宿長照機構探視規定。校園將於8日開放與外借，舞廳與酒家有條件開放，若無法落實防疫隨時可收回解封。

「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第66次應變會議」暨市政會議，今天上午在新北市府18樓市政會議室，由市長侯友宜主持。

教育局表示，考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，市民期盼校園場地活動空間能恢復對外開放，基於防疫安全生活並顧及就學環境安全，將以漸進式8日起校園開放「週末及假日」時段。

教育局說，部分時段開放，有助於提供市民假日運動活動場所，並有時間讓學校在學生上課前消毒環境，讓家長放心。另外，室內場館提供外借，學校將採取實名制並加強消毒，期望社區民眾都能配合學校防疫。

侯友宜說，全球疫情未趨緩，許多城市解封後疫情後來又擴大，建議民眾可樂觀看待疫情但不能放鬆，否則解封可以隨時收回來。

侯友宜宣布，銀髮俱樂部老人共餐和長照機構探視今天起開放，但老人共餐仍要採梅花座、隔板和保持社交距離；住宿型長照機構探視限3人，但開放兒童探視祖父母以符合人道考量。

至於商圈市場，隨著中央規定7日解封人潮管制，但要注意民眾消費時的防疫，市場處要隨時抽查。

新北市八大行業有業者配合自主歇業，8日可透過實名制與防疫配套解封，但他建議解封後，進舞廳要戴口罩，在酒家要保持社交距離。

市府說，8日起要加強聯合稽查，確保業者落實防疫措施，更要把公共安全做到位，日後抽查若發現違反防疫規定，會列黑名單收回解封。