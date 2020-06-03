林口美語幼兒園遭爆虐童 園方道歉：該師已離職

新北市林口區一間美語幼兒園近日遭家長爆料，女兒因在學校打翻午餐大哭，被老師帶到廁所強摀嘴巴，甚至還有被關在黑教室、不准上廁所等狀況，另還有家長說，孩子因忘記帶湯匙，竟只能用手吃飯。經市議員蔡淑君召集教育局、校方及家長協調，校方也發表聲明道歉，動手的教師已離職，「造成幼生心生恐懼，深感抱歉。」

一名家長日前在臉書「林口大家庭LinKou-Family」PO文，女兒去年試讀該校期間，因打翻午餐難過大哭，老師除情緒暴走叫她「閉嘴」，還把她拉去廁所，用手強摀嘴巴，甚至造成手部瘀青，後來還曾發生關進漆黑教室、禁止上廁所等行為，另他氣得落下眼淚。

事件披露後，引起大批網友議論，教育局也立刻派員調查，蔡淑君昨晚與教育局人員、校方、家長在服務處會談後，校方也公布完整說明，並公開道歉。

校方指出，因該生大哭又手踢腳踢，擔心該生受傷且影響其他同學午休，老師便將孩子帶到廁所，過程施力不當造成左手臂挫傷，當時該名教師已離職，5個月後至其他分校擔任行政職。

對於關黑教室的行為，校方表示，因當時多數學生已用完餐在隔壁教室午休，未吃完的3名學生留在原用餐教室，並關燈關門，「造成幼生心生恐懼，深感抱歉」，已調整生活作息型式，以愛與關懷照顧學生。

另學生用手取餐部分，對於未能即時提供備用餐具，深感抱歉。未來將依教育局規定保存相關畫面，協助家長釐清事實，避免再次發生類似事件。