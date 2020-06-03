北市校園13日開放、室內有條件借　校方：對大家都好

考量民眾使用校園場地運動需求，台北市副市長黃珊珊宣布，6月13日起，將開放操場等室外場地，室內空間若符合防疫原則也開放借用，但使用後需完要消毒。中正國中校長余國珍表示，台北市民被關太久，校園陸續解封後，對大家都好。

台北市6月7日起陸續解封各場館，校園原將封閉至7月14日，考量疫情趨緩，梅雨季後民眾運動需求提高，台北市將從6月13起不分平假日，先開放室外活動；室內部分，民眾、團體等跟學校借場地，落實實名制、維持社交距離、不共餐及使用後由租借單位進行消毒，得經學校審查後租借室內校園場地， 7月15日起，北市校園將全面開放。

余國珍表示，開學適逢疫情，校園室內場地不外借，場租收入大幅減少，靠著省吃儉用克服。北市宣布6月中開放校園，讓市民可以租場館運動，余認為，一來讓市民能進來運動，二來校園場租收入能回流，對大家都好。

余國珍表示，學校會請民眾落實防疫規定，入校前也要量體溫、消毒，現場也會提供防疫物資，如漂白水、次氯酸水供民眾使用後消毒，總務處也會派員去督導清消作業，落實防疫守則。

台北市國中學生家長會聯合會長莊孟峯則表示，疫情趨緩，大家都希望恢復正常生活，戶外空間相對通風，不須額外清消，但教學區、活動中心等室內空間，仍希望落實消毒，但校園清潔人力、物力都是考驗，承租者也要預留消毒時間，成本會增加，若疫情確實趨緩，希望中央明確表態不用再消毒。

在校園解封前，不少民眾仍透過翻牆、鑽洞，想方設法入校活動，不少學校受限假日人力，趕也趕不走，消極應對。民眾黃先生表示，先前確實會假日入校打球，不然沒地方可去，現在校園空間重新開放，確實相當便民。