北市將推加碼三倍券 黃珊珊：望帶動報復消費 錢留北市

行政院宣布「振興三倍券」方案。台北市副市長黃珊珊今天表示，針對中央的三倍券發放，北市府下周將推出加碼振興方案，希望能帶動報復性消費，「將錢留在台北市」。

黃珊珊說，市長柯文哲已指示，盤點看北市府有沒有自己的支付工具，加入這一波振興。

黃珊珊表示，今年放暑假將是台灣學生第一次不能出國的暑假，所以國內市場應該會有爆炸性的發展，加上政府發放振興券。所以北市府朝向拚國旅、拚振興，「將國旅留在台北市、振興券的錢也留在台北市。」至於北市府的振興方案，這一兩天已經由產發等各局處討論，預計下周提出具體的加碼內容。

黃珊珊說，北市府加碼的振興方案，會依照不同商圈規劃不同加碼方案。黃提到，振興加碼會有很多形式，包括商圈自製折價券、抽獎活動等。北市產發局也會將上半年未用的行銷預算，將行銷火力集中在7月開始的暑假，甚至到年底，例如北市傳統市場節也將開跑，北市府會與商圈討論，依照商圈的需求規劃，由公而私協助推出振興活動，將錢留在台北市。

黃珊珊提到，以她個人會使用悠遊卡領取三倍券，不過悠遊卡要先有實名登記，也要先儲值才能領取，民眾可使用每一種支付工具，但重點就是要刺激消費。

黃說，北市府希望這一波振興能帶動報復性消費。也希望民眾能在疫情趨緩的這段時間，不斷消費、去餐廳吃飯、去買花、該結婚的快結婚，要趁這一段時間，將之前沒有辦好的事情趕快辦一辦。希望民眾恢復正常的社交活動，該怎麼做就怎麼做。