北市高中職以下校園 提前至6/13開放
疫情緩和，台北市轄下場館7日全面解封，台北市副市長黃珊珊今天說，高中職以下校園也提前開放，13日開放戶外場地，室內活動若符合防疫措施也開放，7月15日完全開放。
受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，台北市高中職以下校園不對外開放，原規劃關閉至7月14日，7月15日才對外開放。
教育局主秘陳素慧補充，隨著疫情趨緩，接到很多民眾反映夜間想到校園運動、散步，教育局、衛生局、環保局、校長協會、教師會、家長會等代表2日開會達成共識，決議提前解封。
陳素慧說，台北市轄下全部場館7日場館解封，校園當週週六（6月13日）就對外開放戶外場地，不分平假日；室內場地則是有條件解封，借用者要落實實名制、維持社交距離、不共餐，使用後要清潔消毒等規定。
不過，黃珊珊表示，這段期間一旦又有本土確診案例，校園仍隨時關閉。
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