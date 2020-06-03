北市校園6/13起開放操場戶外場地 室內符3原則開放借

疫情趨緩，台北市場館6月7日起只要遵守3原則全面解封。但原本台北市校園將封閉至學期結束，但考量梅雨季過後，民眾有使用校園場地運動、散步等需求。台北市副市長黃珊珊今天宣布，台北市的校園從6月13日起，將開放操場等室外場地，至於室內禮堂，活動中心等，若符合防疫原則，也開放借用。

黃珊珊表示，北市教育局昨天已經與教育、家長團體等討論，考量梅雨季之後，加上疫情趨緩，台北市將從6月13起，先開放室外的活動；室內部分，民眾、團體等跟學校借場地，若符合防疫也開放所有活動。至於第二波校園解封，則從7月15日起，北市校園全面開放。

北市教育局主秘陳素慧表示，教育局已與衛生局、環保局、教師會、家長聯合會等討論，原本暑假才開放的校園，因有許多市民反映，希望回到校園運動散步。討論之後，北市府將從6月13日起，不分平假日開放校園的室外場地供民眾使用。

至於室內場地如禮堂、活動中心等，過去常被私立幼兒園等借用場地，只要符合實名制、不共餐、保持社交距離等，將開放借用。至於7月15日起，北市校園將全面正常開放。

陳素慧表示，台北市共有236所校園，其中218所將開放，其餘因本身學校無運動場、女校等不開放，民眾可以遵照學校門口公告或網路公告的開放時段使用。

黃珊珊也表示，儘管北市府從6月13日起，逐步開放校園，但若出現不明原因的本土確診感染病例，北市府校園的開放規劃，也可能隨時再度關閉。