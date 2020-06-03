新北校園可以運動了！ 6/8起開放假日時段

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起將大規模解封，新北市教育局今也宣布，6月8日起校園恢復對外開放「周末及假日」時段，室內場館部分，將落實實聯制模式，加強團體借用後的消毒工作。

教育局指出，考量現行疫情趨緩，疫情指揮中心發布國內已連續51天本土零確診，針對市民朋友們期盼校園場地活動空間能提前恢復對外開放，經市府數次研議討論，決定在落實防疫新型態安全生活，並顧及就學環境安全模式下，折衷以漸進開放政策，自6月8日起校園恢復對外開放「周末及假日」時段。

教育局表示，部分時段的開放有助於提供市民假日運動活動場所，並有時間讓學校於學生到校上課前完成環境消毒，讓家長放心，另外室內場館部分，亦是愛好球類運動民眾詢問的重點，新北市學校將落實「實聯制」，並加強團體借用後的消毒工作，期望入校的社區民眾都能配合學校防疫措施，共同維護良好校園環境。