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柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅
民進黨重量級立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，享「首長級」特權，陳周一向市長柯文哲請辭，儘管柯慰留，不過陳冠廷今天一早在臉書貼出清空的辦公桌照片，並表示，「希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變」。
陳冠廷今天在臉書提到，他被質疑享特權，但提到他的「特權」辦公室，他每次與外賓討論，都感到很不好意思，深覺未來市府公共空間，必須要重新設計。陳冠廷說，很多時候，大家小凳子放一放，也就是一個討論室了。
陳冠廷說，原本是堆放雜物的小倉庫、放一個電腦，跟一般人一樣大的辦公桌，就變成特權辦公室，但這麼多同仁想要改變，這麼多朋友想要創造不同，這麼多市府朋友尋求創新，希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變。
陳冠廷說，他協助修正編撰教材變成大罪：教育局及雙語辦公室的同仁，也請他一起努力，因為根本不夠人力，把基礎問題，與實習生共同一頁一頁的去協助修正，這些都是最基本的編排，拼字問題。
但這麼多同仁想要改變，希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變。
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