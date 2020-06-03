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新北市宣布解封老人共餐和長照探視 校園及八大規畫中

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市宣布解封老人共餐和長照機構探視，商圈市場、校園和八大行業也隨著中央腳步有條件逐步解封。記者施鴻基／攝影
新北市宣布解封老人共餐和長照機構探視，商圈市場、校園和八大行業也隨著中央腳步有條件逐步解封。記者施鴻基／攝影

新北市長侯友宜今天宣布，老人共餐和長照機構探視今天起開放，市場商圈人潮管制、校園和八大行業則於近日有條件逐步解封，但須做好抽查，一旦違規隨時收回解封權利。他也建議解封後進舞廳戴口罩，在酒家要保持社交距離

新北市目前僅1690人居家檢疫，以新莊247人最多， 各局處近期都規畫疫情解封配套。

侯友宜說，台灣已經連續51天沒有本土病例，中央計畫本月7日解封，各界都朝著大解封的方向規畫。但全球疫情 依然未趨緩，許多解封的城市疫情後來又擴大，建議民眾對疫情可以樂觀，但不能無所謂，永了要隨時可以收回來。

他宣布老人共餐、和長照機構探視今天起解封。侯友宜說，雖然解封，仍要採梅花座、隔板和保持社交距離；長照探視限3人，但考量人道開放兒童探視祖父母。但日後抽查如果發現違反防疫規定，會列黑名單再度禁止。

侯友宜說，商圈市場本月7日隨著中央規定同時解封人潮管制，但要注意民眾報復性心理消費，市場處要隨時抽查；校園本月8日起逢周末假日開放，但周一學生上課前須消毒，日後再評估何時全面開放。

他說，先前新北市八大行業有配合自主歇業，本月8日可透過實名制等防疫配套解封，但八大行 可能難免保持社交 ， 所以他建議解封後進舞廳戴口罩，在酒家要保持社交距離。

社交距離 侯友宜

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