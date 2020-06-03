永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

一名母親昨(2)日晚間在「我是永和人」社團貼文，稱帶小孩去四號公園玩沙，卻立刻看見一名阿嬤讓孫女直接在沙坑上脫褲尿尿，讓她感到不可思議，有網友見文質疑：「要其他人玩沙摸到尿嗎？」

原PO表示，四號公園其實設備相當完善，在玩沙區旁邊就有公廁，但卻有人選擇「就地解決」，而且是在孩童會坐下來，並且碰觸到沙子的玩沙區上尿尿，讓她感到相當不可思議。但由於對方是長輩「實在沒立場去說教」，原PO選擇不當面指正，立刻帶小孩轉往其他區域遊玩。她表示，自己帶孩子出門都會帶尿布，「就算來不及，在角落包上尿布都比尿在沙坑好啊！」

由於四號公園是中永和相當知名的遊憩場所，該文一貼出已超過兩千多人按讚或怒，並且湧進逾五百則留言，多數網友認為阿嬤似乎將小孫女當貓或狗了，「阿嬤是在養貓嗎？」、「這不是貓砂啊！」、「太扯了，大家都在那邊玩欸？」甚至有人重話稱：「就是有這種長輩，台灣才不會進步。」有網友認為，若是下回有人再看到這種情景，應立即上前指正，確保孩童玩沙的衛生無虞。

此文一出，有網友附和，表示也曾見過家長帶小孩在遊戲場旁的水溝蓋上尿尿，「明明厠所就在隔壁....」。針對原PO貼出的照片，還有網友歪樓：「阿嬤的坐姿是不是有人以為她沒穿褲子？」還有人認為阿嬤穿膚色長褲這樣蹲，感覺也像在上廁所。