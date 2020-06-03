板殯旁出現活雞、鴨 抓了小心煞氣跟著走

新北板橋殯儀館附近的公園、馬路，被民眾發現有鴨子、雞在行走，當地里長透露，上任後抓了4隻鴨、1隻雞，附近的里相繼出現輕生事件，自己身體也不好，因為這是俗稱的帶路鴨、開光雞，為里民服務卻搞得煞氣上身。

依民間習俗，一年家人不幸有2人相繼過世，要在喪禮中做「祭三喪」儀式，也有稱作「祭草人」或「祭空棺」，盼不讓家族內再發生不幸的事，其中可能使用活雞進行草人開光，白鴨則用於壓制煞氣。

里長指出，雞、鴨不斷出現在公園內，通報動保處還需要等待時間，民眾感到困擾才由他協助捕捉，但抓完卻接連發生事情，就連自己的身體也不好。

新北動保處代理處長楊淑方說，過去有接獲通報案件，前年起加強宣導強度，在板橋殯儀館協助下，呼籲喪家儀式中盡量避免活鴨、活雞，近期接獲通報件數大幅下降，但難免仍有喪家依民間習俗，使用活鴨、活雞。

楊淑方表示，若儀式中真的需要使用活鴨、活雞，也請殯葬業者協助處置，千萬不能隨意放生，否則視同為棄養，將依據動物保護法第29條處以3萬至15萬罰鍰。

新北市議員何博文表示，地方風俗理應尊重，但是地方政府相關單位應該要有配套措施，讓民眾有所依據，避免造成地方另類的困擾。