搭配政策 寧夏夜市推五福臨門振興抵用券

行政院今天宣布推出「振興三倍券」方案，7月15日登場。台北寧夏夜市則推「五福臨門─振興抵用券」，理事長林定國說，會搭配政策同時推出夜市抵用券，還有加碼與抽獎。

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元三倍券，從7月1日起預購紙本券或綁定數位券消費方式，只要今年12月31日前出生者都可以領。

台北寧夏夜市則推「五福臨門─振興抵用券」，夜市觀光協會理事長林定國接受電話訪問表示，為搭配政府「振興三倍券」政策，夜市也推抵用券，還有加碼、抽獎等。

他說，加碼部分，像付3000元可享用價值3500元的菜色，限量100桌；個人在夜市消費累積滿3000元，可獲500元環保提鍋，限量100名；5人同行在夜市指定店家消費滿1000元，可獲100元現金抵用券或同等100元伴手禮，限量1000份等，此外，有消費就能抽獎，最大獎是1輛Gogoro機車。

他指出，武漢肺炎疫情過後，夜市希望能提振買氣，得知政府推「振興三倍券」，即和夜市攤商、店家討論後，決定推「五福臨門─振興抵用券」，讓消費者獲得更多優惠，呼籲民眾取得「振興三倍券」後，歡迎到寧夏夜市吃美食消費。