萬華「伊拉客」流竄 市長、警局長：專案處理

北市萬華區按摩店、阿公店林立，常有「伊拉客」公然拉客入店內消費，議員應曉薇昨在議會總質詢時指出，「伊拉客」四處流竄拉客，警方站崗也沒用；台北市長柯文哲和市警局長陳嘉昌答詢時承諾，將以專案處理。警局指出，將加強稽查雇用「伊拉客」的店家。

應曉薇質詢時，播放影片為證，她說，「伊拉客」四處拉生意，以萬華最嚴重問題，警察站崗都沒有用，「大家還是排排站」，在萬華區桂林路、康定路一帶做生意。

應曉薇說，她發現問題所在，就是每家店都有黑衣人站崗，一看到警察就跑光，她要求萬華分局要處理。陳嘉昌說，警方會加強取締，應曉薇追問，如何加強取締？陳嘉昌說，不容許在公共場所拉客。柯文哲說，有陣子控制、管得比較好，現在又有問題，會以專案處理。

警局指出，警方曾與萬華區按摩店、養生館、阿公店、清茶館的業者約法三章，達成自律共識，如果有「伊拉客」公然拉客進入店內消費，警方即以聯合稽查方式優先加強稽查該店，遏止拉客歪風，針對「伊拉客」聚集地點，也專案勤務，嚴正執法。

另外，議員李傅中武問柯文哲，陳嘉昌將退休，陳的表現如何？柯說，建議陳明年直接退休，至於表現，他認為各項客觀標準都ＯＫ，在肯定範圍內。