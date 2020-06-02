快訊

國中會考各科錯幾題可拿A++？心測中心公布了

網路瘋傳振興三倍券套利攻略 數學老師勸：別賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市信義區30周年 公民會館展出信義區的前世今生

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
由台北市信義區公所、信義社區大學主辦的「今天，想來點什麼滋味？」特展今天開展。圖／北市信義區公所提供
由台北市信義區公所、信義社區大學主辦的「今天，想來點什麼滋味？」特展今天開展。圖／北市信義區公所提供

由台北市信義區公所、信義社區大學主辦的「今天，想來點什麼滋味？」特展今天開展。策展團隊聚樂邦以多種口味的飲品，呈現信義各次分區的面貌與文史記憶。並結合防災議題的互動體驗為全球化發展的現今，提出「永續信義」不同面向的在地化思維。

展覽從即日起至6月14日在信義公民會館B館展出，開放免費觀展。

北市信義區長游竹萍表示，今年適逢信義區成立30周年，信義區公所將計畫推出一本聚焦於地方永續思維的「信義地方誌」。這次展覽是擷取自地方誌的部分內容，將大家所熟知的或鮮為人知的信義樣貌一一展出。展覽主題從信義區的誕生、成長背景、地方認同形成的推手到信義區多面向的發展，讓參展的民眾依循脈絡走進時光隧道，探索信義區的前世今生。

信義社大校長陳詠晨說，信義社大跟區公所多年來合作地方學議題，並成立古義人信義文史社團，讓對信義在地文史有興趣的在地人，可以深入探索信義的在地文化，也希望更多有興趣的社區民眾，能踴躍加入信義社大終身學習的課程，投入建構永續宜居家園。

北市 社區大學

延伸閱讀

搜救犬開放寄養 北市消：申請至6月26日

疫情趨緩大解封？ 北市校園有望提前開放

家務育兒男性也行 北市徵帥爸照

拜錯神明50年 南投「義民爺」攤牌正名成軼聞

相關新聞

北市信義區30周年 公民會館展出信義區的前世今生

由台北市信義區公所、信義社區大學主辦的「今天，想來點什麼滋味？」特展今天開展。策展團隊聚樂邦以多種口味的飲品，呈現信義各...

深坑農會南瓜比賽品質優 甜度高達13.4

深坑農會今(2)日首度舉辦的栗子南瓜品質比賽，有越來越多農友開始種植南瓜，還曾經參加全國比賽獲得冠軍，目前深坑不只有豆腐、綠竹筍、茶葉、黑豬肉這四寶，現在就連南瓜也是深坑區優質的農產品，甜度最高到13.4。

石門偏鄉也有快樂童年 企業贊助投籃機

萬里區萬里里長王傑倫媒合愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，為偏鄉校園挹注資源，協助萬里國小添購投籃機、跳舞機，以及棒球九宮格、射飛鏢，有趣的資源引進，引發學生的運動意願，也為偏鄉的孩子帶來更多城區常見的娛樂器具。

馬偕博士逝世119週年 淡江墓園追思紀念

為紀念馬偕博士逝世119週年，今(2)日由偕叡廉紀念教會多位牧師及淡水區長巫宗仁等人到淡江中學校園的馬偕墓園，舉辦一場追思禮拜活動，在禮拜中，唱詩歌選擇馬偕博士在生前用日記寫下「最後的住家」做為詩詞，唱出對馬偕博士紀念。

邊坡欄杆傾倒 汐止康寧街居民怕砸傷

新北市汐止區康寧街855巷進去是一個大型社區，每天進出人車不少，不過，一旁好幾層樓高的邊坡上面，整排的鐵欄杆破損傾倒，不知道何時會掉下來，就怕會砸傷人，所以，今(2)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位現場會勘，要求拆除。

瑞芳國際文教中心主題展 濃濃「義」國風情

瑞芳國小校內的新北市教育局瑞芳分區國際文教中心以「義大利文化」為新主題，結合6月2日義大利國慶日，教導孩子義大利文單字，大家齊唱義大利文版生日歌，並獻上義國的國花「雛菊」為疫情後的復甦來祈福，孩子們也親自做披薩，感受濃濃「義」國風情。

警察節前夕 民間企業送安全帽給三峽外勤警

新北市鶯歌區中國砂輪公司今天在警察節前夕，捐贈三峽警分局外勤同仁價值約26萬元的186頂警用安全帽，希望提升員警執勤時的...

疫情趨緩該運動了 新北水域體驗營衝浪、立槳免費玩

受新冠肺炎疫情影響，民眾休閒娛樂改以室外、郊區為主，隨著疫情趨緩、夏季到來，新北市年度水域體驗營也開放報名，共有衝浪、立...

防過勞！新北擬定外送條例草案 單日工時上限12小時

為律定外送員的最低勞動條件，並避免外送業者將經營成本外部化，造成外送員、消費者及道路使用者的權益受損，新北市政府今（2）...

中山國中增建地下停車場追4成預算 議員質疑北市圖利

台北市中山國中綜合大樓原定開挖地下2層停車場，北市交通局評估停車位不足，今提報議會追加3億增蓋地下第3層，占原預算4成。...

萬大線微調出現衝突 台北捷運：對環境最好

台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正在土城區公所舉辦說明會，不過引來地方民眾抗議，認為要穿越公園用地並...

雙城論壇改視訊？柯文哲：盡量朝如期、實質交流舉辦

受疫情影響，今年台北上海雙城論壇怎麼舉辦？台北市長柯文哲說，雙城論壇已持續十幾年，沒有理由停辦，他也認為兩岸應該交流，不...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。