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北市信義區30周年 公民會館展出信義區的前世今生
由台北市信義區公所、信義社區大學主辦的「今天，想來點什麼滋味？」特展今天開展。策展團隊聚樂邦以多種口味的飲品，呈現信義各次分區的面貌與文史記憶。並結合防災議題的互動體驗為全球化發展的現今，提出「永續信義」不同面向的在地化思維。
展覽從即日起至6月14日在信義公民會館B館展出，開放免費觀展。
北市信義區長游竹萍表示，今年適逢信義區成立30周年，信義區公所將計畫推出一本聚焦於地方永續思維的「信義地方誌」。這次展覽是擷取自地方誌的部分內容，將大家所熟知的或鮮為人知的信義樣貌一一展出。展覽主題從信義區的誕生、成長背景、地方認同形成的推手到信義區多面向的發展，讓參展的民眾依循脈絡走進時光隧道，探索信義區的前世今生。
信義社大校長陳詠晨說，信義社大跟區公所多年來合作地方學議題，並成立古義人信義文史社團，讓對信義在地文史有興趣的在地人，可以深入探索信義的在地文化，也希望更多有興趣的社區民眾，能踴躍加入信義社大終身學習的課程，投入建構永續宜居家園。
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