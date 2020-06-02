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深坑農會南瓜比賽品質優 甜度高達13.4

觀天下 / 記者張芳琪／深坑報導
深坑農會首度舉辦的栗子南瓜品質比賽，甜度最高到13.4。 圖／大新店有線電視提供
深坑農會首度舉辦的栗子南瓜品質比賽，甜度最高到13.4。 圖／大新店有線電視提供

深坑農會今(2)日首度舉辦的栗子南瓜品質比賽，有越來越多農友開始種植南瓜，還曾經參加全國比賽獲得冠軍，目前深坑不只有豆腐、綠竹筍、茶葉、黑豬肉這四寶，現在就連南瓜也是深坑區優質的農產品，甜度最高到13.4。

深坑首次的栗子南瓜比賽，就有32點報名，這次也特別邀請淡水農會前來指導，指導員杜金仲就表示深坑農友的種植技術越來越進步，尤其南瓜比較容易有病蟲害，需要費心種植照顧，而比賽中，評審以外觀色澤、果肉厚實度、蒸熟後的口感風味以及香甜度等進行評比，這次參賽南瓜甜度最高到13.4。

品質優良的栗子南瓜評審表示品質優良的栗子南瓜外表呈深暗綠色，內部果肉則呈現深橘色，口感吃起來綿密有Q度，經過一番評比，比賽結果出爐，獲得深坑區第一屆栗子南瓜比賽冠軍的是黃金城先生，他非常講究種植上的細節，包括土壤酸鹼值、採收時機等等，而他更同時包辦了三個亞軍，可以說是實至名歸。

深坑農會表示恭喜每一位得獎的農友，這次的比賽顯示出深坑農友在技術上精進，也希望藉此讓農友們相互交流，同時讓深坑農業發展更多元化。

深坑 淡水 茶葉

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