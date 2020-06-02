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議員轟社子島戶籍條款 柯文哲：那條線一動社子島完蛋

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，民進黨議員陳慈慧質疑，市府為防堵投資客，將社子島配售條件訂在2018年6月26日前設籍，相當不合理。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，民進黨議員陳慈慧質疑，市府為防堵投資客，將社子島配售條件訂在2018年6月26日前設籍，相當不合理。記者林麗玉／攝影

社子島開發案一波三折，居民不滿市府規劃的配售安置方案。台北市柯文哲今天赴北市議會總質詢，民進黨議員陳慈慧質疑，市府為防堵投資客，將配售條件訂在2018年6月26日前設籍，質疑這一條戶籍條款的線相當不合理。柯文哲回應，社子島配售的那一條線已訂在那裡，不會為了5%、去翻掉95%。

柯文哲說，這2、3年來，社子島內人數沒增加，但戶數卻明顯上升，明顯就是有一股外在力量存在。所以市府的戶籍條款線就畫在那裡。若有不合理就提救濟措施，北市府會成立委員會處理，「若有人敢公開透明要，市府就敢公開透明給」。

柯文哲說，戶籍條款畫下去之後，社子島已增加600多戶，但若規定延到公告前兩個月，若增加2000多戶，社子島開發就完蛋了。

陳慈慧質疑社子島的配售安置資格，陳慈慧說，市府增加配售資格，設籍條件須於2018年6月26日前設有戶籍，且持續設籍至拆遷公告日前，並有居住事實，但她質疑，此2018年6月26日的戶籍條款不合理，社子島從2018年6月至2019年底的戶籍異動共有635戶，其中島內遷戶292戶、島內分戶175戶、島外就學工作遷回84戶、其他或外來投資客84戶。市府應該鬆綁2018年的戶籍條款，不應剝奪社子島居民的配售權益。

柯文哲說，若議員反對這一條戶籍條款的線，那這條線該移到哪裡？柯說，社子島開發還要多久他不知道，若未來很多人跑進來，將有太高的不可知風險。所以只要有居民覺得配售不公平，將透過委員會處理，市長室會專簽辦理。

柯文哲說，北市府不要為了300至400戶，去換掉現有的規定，「不然會牽一髮動全身」。台北市不是只有社子島，若這個規定一動，後面還有木柵路四段等案子，每個規則都因壓力而變動，後面這麼多開發案都會完蛋。

社子島 柯文哲 北市

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