石門偏鄉也有快樂童年 企業贊助投籃機

萬里區萬里里長王傑倫媒合愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，為偏鄉校園挹注資源，協助萬里國小添購投籃機、跳舞機，以及棒球九宮格、射飛鏢，有趣的資源引進，引發學生的運動意願，也為偏鄉的孩子帶來更多城區常見的娛樂器具。

萬里里長王傑倫表示，萬里國小的孩子有163位，幼兒園有47位，很感謝涵碧軒利廣匯水晶藝品企業這次帶來的資源，讓孩子的城鄉差距縮短，致力於打要幸福萬里，就要從孩子來做起。

涵碧軒水晶藝品董事長陳彥涵說，一直一來都相當關注偏鄉校園資源的問題，希望盡到企業的社會責任，為偏鄉的孩子帶來更多的資源，讓他們快樂學習、成長。

萬里國小校長莊朝欽說，現在萬里國小的地下室宛如一個小小的遊戲場，感謝善心企業的資源挹注，不但讓萬里國小的孩子有了更多元的運動方式，還可以與同儕之間良性的競爭比賽，增進同儕情誼，還有資源的挹注也讓原本閒置的地下室空間活化使用。

為了感謝善心企業的協助，萬里國小也頒發感謝狀以示感謝，而校長也期待，為偏鄉孩子挹注這些都會區常見的娛樂、運動設施，要藉此弭平城鄉差距，也要讓偏鄉學生有著跟城區孩子一樣的快樂童年。