馬偕博士逝世119週年 淡江墓園追思紀念

為紀念馬偕博士逝世119週年，今(2)日由偕叡廉紀念教會多位牧師及淡水區長巫宗仁等人到淡江中學校園的馬偕墓園，舉辦一場追思禮拜活動，在禮拜中，唱詩歌選擇馬偕博士在生前用日記寫下「最後的住家」做為詩詞，唱出對馬偕博士紀念。

偕叡廉紀念教會牧師 黃明中表示，馬偕博士在1872年來到淡水，貢獻出醫療、教育以及宣教終身為這塊土地付出，在1901年因為咽喉癌病逝，長眠在淡水。

淡水區長巫宗仁長說，過去從2001年當時的淡水鎮，定6月2日這天為馬偕日，每年都會為馬偕舉辦追思活動，而最近因為新冠肺炎疫情，區長正在聯繫馬偕故鄉也是淡水的姐妹市，加拿大牛津郡，預備捐出1萬片口罩，發揮馬偕助人精神

淡江中學校長柯賜賢表示，馬偕在教育為這塊土地付出許多，引進當時第一所女學堂，讓女性也能夠接受教育，也算是性別平權早期的推手之一。在區長及牧師還有校長一起送上鮮花，除了馬偕博士，還有一旁馬偕夫人張聰明女士的墓碑，一起紀念為台灣、淡水貢獻付出，傳承馬偕精神。