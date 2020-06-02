邊坡欄杆傾倒 汐止康寧街居民怕砸傷

新北市汐止區康寧街855巷進去是一個大型社區，每天進出人車不少，不過，一旁好幾層樓高的邊坡上面，整排的鐵欄杆破損傾倒，不知道何時會掉下來，就怕會砸傷人，所以，今(2)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位現場會勘，要求拆除。

江北里長謝祚敏說，在汐止康寧街885巷緊鄰的邊坡上頭，一整排的鐵欄杆東倒西歪、搖搖欲墜，底下就是社區每天都有人車進進出出，不知道那天會掉下來，讓底下的居民看了好怕進出好危險。

市議員白珮茹表示，欄杆因為風大雨大漸漸剝落損壞，所以，特地邀請市府農業局、公所、地政及水公司等相關單位人員現場會勘，要釐清權責，目前不知道設施是誰做的，初步討論請自來水公司就有危險的部分趕快拆掉，因為，怕掉下來會砸到車子或是人，所以釐清責任後也請相關單位盡速辦理，讓附近居民出入可以更安全。

汐止區長陳健民指出，管理者是台水公司，不過，目前並不知道欄杆是誰設置的，所以，就危險部分先請台水公司做處理。