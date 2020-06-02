瑞芳國際文教中心主題展 濃濃「義」國風情

瑞芳國小校內的新北市教育局瑞芳分區國際文教中心以「義大利文化」為新主題，結合6月2日義大利國慶日，教導孩子義大利文單字，大家齊唱義大利文版生日歌，並獻上義國的國花「雛菊」為疫情後的復甦來祈福，孩子們也親自做披薩，感受濃濃「義」國風情。

今(2)日是義大利的國慶日，雖然在疫情期間，義大利遭受嚴重的傷亡，瑞芳分區國際文教中心仍期盼藉由孩子們獻上雛菊的祝福，讓學生體驗別具意義的異國國慶日活動。

今年因為輪到展示義大利文化的主題，校方不但邀請旅居義大利多年的林玉緒老師介紹義大利單字、歌曲，還有義大利有名的金莎巧克力蛋糕與義大利文慶生，學生們畫上義大利國旗彩繪，穿起小廚師服，親手學習製作披薩，才發現其中有好多特別技巧。

分別鋪上番茄醬、起司、火腿、鳳梨，最後灑上一點起司做固定，孩子們從教學中，了解越靠內心越不容易熟，還有接近邊緣應該多放點料，才能一口就能咬到料的小秘訣，披薩出爐，大家歡喜合照，許多小朋友們嚐著自己做的披薩都好滿意。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，瑞芳分區等新北市九個國際文教中心，預計在暑假將分別舉辦為期一天的異國文化導覽活動，到時歡迎新北市的學生們向有興趣的國際文教中心報名，在快樂中充實自己的國際觀。