搜救犬開放寄養 北市消：申請至6月26日

台北市消防局今天表示，為鼓勵民眾參與搜救犬寄養，開放退役搜救犬Zeus寄養，申請日期至6月26日止。Zeus為8歲拉布拉多黑色公犬，曾支援過台南地震、花蓮地震等任務。

北市府消防局發布新聞稿資料指出，為鼓勵民眾參與搜救犬寄養工作，民國104年8月起開放退役搜救犬給民間愛犬家庭寄養，至今已有8隻搜救犬由熱心愛犬人士馴養，均獲得良好照顧。

北市消表示，台北市搜救隊搜救犬小組自89年9月21日成立至今，多次執行伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災等救援任務，並支援各縣市風災、震災、山難等救援任務，搜救技能廣獲外界肯定，這次開放申請寄養搜救犬為8歲黑色拉布拉多犬Zeus。

申請對象須住1樓且有庭園或空地面積達10平方公尺以上，以台北市民為優先考量，有意願可填妥申請書向北市消防局申請，由搜救犬小組依申請意願、居住庭院或空地面積、相關配套措施等因素綜合考量，排定優先順序。

有意願申請的民眾，可至消防局網站下載並填寫作業規定與申請書，或電洽02-2729-7668轉6323。