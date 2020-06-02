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萬大線微調出現衝突 台北捷運：對環境最好

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正在土城區公所舉辦說明會，不過引來地方民眾抗議。圖／民眾提供
台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正在土城區公所舉辦說明會，不過引來地方民眾抗議。圖／民眾提供

台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正在土城區公所舉辦說明會，不過引來地方民眾抗議，認為要穿越公園用地並影響一旁的國小，台北捷運局副局長陳耀維說，變更後大幅減少使用公園用地，且振動噪音也有辦法克服，還會進行說明。

說明會當天民眾砲火猛烈，大聲質疑台北捷運局為了節省經費、縮減工期，未按照規定做環境差異分析，竟將車站及軌道捨直取彎，站體設在公園內，金城公園是在地重要的休憩空間，更是唯一的大型林蔭公園，會剝奪民眾的休憩空間。

還有民眾指出，高架軌道的墩柱緊鄰土城國小，小朋友得忍受每6分鐘一班列車經過，產生的噪音和震動將嚴重衝擊學習品質，要求捷運局恢復原設計。不過也有不少民眾認為捷運局已是折衷方法，希望盡快完成帶來更便利的交通。

陳耀維說，說明會確實有民眾情緒比較激動，路線修改後有進行環差並送件，捷運的計畫從開始到最後都經過很多年與程序，逐步發現問題並微調，由於萬大線屬高架，若原計劃就要使用「門型架」，會影響附近住戶與土城站的結構。

陳耀維表示，路線微調前因使用門型架，原方案會佔用公園1128平方公尺，微調後會使用單柱方式，僅佔用434平方公尺，另外高架橋產生的振動噪音，因科技發達，進站時有浮動式道床，對結構體震動較小，另還會設隔音牆。

陳耀維指出，也與土城國小協調過，其實包含文湖線、蘆洲線、新莊線都有跟學校共構使用學校用地，目前所有的微調都是對環境最好的改變，過去的說明會部分民眾情緒有比較激動，但還是會陸續說明。

台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正，不過引來地方民眾掛布條抗議。記者吳亮賢／攝影
台北捷運局日前針對捷運萬大線LG11站體及捷運路線修正，不過引來地方民眾掛布條抗議。記者吳亮賢／攝影

捷運 北捷 噪音

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