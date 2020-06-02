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中山國中增建地下停車場追4成預算 議員質疑北市圖利

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議會教育委員會今審議提案。記者趙宥寧／攝影
台北市議會教育委員會今審議提案。記者趙宥寧／攝影

北市中山國中綜合大樓原定開挖地下2層停車場，北市交通局評估停車位不足，今提報議會追加3億增蓋地下第3層，占原預算4成。多位議員質疑開工2年，現在才追加不合理，當地也希望盡快完工，能去使用校園公共設施；該案最終因疑點多，召集人吳世正裁示暫擱，要求停管處補齊資料。

台北市中山國中綜合大樓新建工程2017年通過預算7億9084萬元，工程分為2期，包含第一期綜合大樓（地上4層、地下1層）以及第二期地下停車場（開挖操場，地下2層），第一期工程預計今年9月完成，第二期工程2023年6月竣工。如今北市府突向教育委員會追加3億4406萬元，增蓋地下第3層停車場，增建146停車格，工程將再增加7個月。

議員洪健益質疑，工程總經費7億多，現在追加3億多，占了總預算4成多，依工程規範不需公開招標，讓原廠商繼續施作，但多挖一層樓花3億很不合理，且當地居民反映希望盡速完工，附近也有大型停車場；議員吳世正質疑，台北市長柯文哲不喜歡追預算，大筆預算竟沒事先想到，第一期工程開工2年，現在才說要增加預算，問是誰提案？

議員眾聲質疑下，台北市停管處長李昆振表示是停管處提出，更脫口「在地學校以前的家長」提案。

在場議員紛紛質疑背後有圖利嫌疑，議員秦慧珠批評，一個家長的意見竟能讓市府搞3億元，而且案子不用招標，就能由原廠商施作，恐有圖利嫌疑；議員游淑慧則表示，以後別的家長如何影響公共政策？這家長一定很夠力。

吳世正也批評，該案教委會2017年通過，不知道誰冒出來說動柯文哲要加4成預算，完全漠視預算審議制度，要求停管處提供家長姓名，下次也要請新建工程處長出面說明，該案暫擱。

李昆振會後受訪表示，追加預算有在府內會議被柯文哲罵，工程調整時，確實未做停車場格數通盤檢討；李也強調，只要當地有停車需求，就會在新建工程進行時納入討論，且第一期工程就快完工，現在希望在二期工程增建停車位，才送議會討論。

至於這位家長是誰？李昆振說，家長是透過議會陳情，停管處受理後依程序提報市政會議，也尊重議會決定，預算過了才能動，沒過就依原工程計畫進行。

預算追加4成部分，李昆振解釋，營建物價波動，且向下開挖，結構成本較高；過去增建1格停車格大約230萬元，若針對整個工程案要增加400多格，平均1格算下來180多萬元，價格也偏低。

北市 停車場 柯文哲

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