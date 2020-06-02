家務育兒男性也行 北市徵帥爸照

北市民政局表示，為肯定男性在育兒及家務分工上的付出，提前慶祝父親節，推出「爸爸來！」攝影展徵件暨人氣票選活動，邀請大家在Instagram耍帥。

台北市民政局表示，一年一度的父親節即將到來、為肯定現代男性在育兒及家務分工上的付出，提前推出「爸爸來！」徵件及展覽活動。

民政局指出，現代社會中育兒及家務不只是媽媽的事，大多數爸爸們已經能稱職的分攤育兒及家務工作。希望透過活動，鼓勵爸爸主動加入育兒及家務，也讓更多人知道爸爸在家務分工及育兒路上的付出，無論年齡大小、無論一般家庭或多元家庭，通通都是魅力破表的帥氣爸。

即日起至30日，上傳自家爸爸投入育兒相關育兒陪伴家務分工的影像到Instagram，加上標籤＃爸爸來、＃台北市政府民政局父親節活動，追蹤官方帳號並至官網報名，初審通過者即可開始參與人氣票選。

人氣獎前三名將可分別獲得新台幣6000元、5000元、3000元禮券；票選前30名的作品，也能分別獲得不同的專屬獎品，並在實體攝影展及線上展亮相。