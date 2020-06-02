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鏡頭下看醫界 新北府中15影展挺近醫療最前線

中央社 / 新北2日電
新北市「府中15」6月主題影展「醫療最前線」，除選映台灣紀錄片，還播出改編自日本真實故事的「仁醫，迎風而立」（圖），描繪前往非洲肯亞行醫的日本醫生，拯救少年游擊隊員的故事。圖／文化局提供
新北市「府中15」6月主題影展「醫療最前線」，除選映台灣紀錄片，還播出改編自日本真實故事的「仁醫，迎風而立」（圖），描繪前往非洲肯亞行醫的日本醫生，拯救少年游擊隊員的故事。圖／文化局提供

新北市「府中15」6月主題影展「醫療最前線」，選映台灣紀錄片「和平風暴」、「不能戳的秘密」，日片「仁醫，迎風而立」，透過醫界故事深思生命課題，並挺進醫療戰場最前線。

新北市府文化局今天透過新聞稿表示，防疫新生活提醒民眾衛生教育的重要性，透過藝文影像能獲取新知，並記取歷史教訓。6月影展以「醫療最前線」為主題，選映精采的醫界故事，深思生命課題。

日本演員大澤隆夫主演的「仁醫，迎風而立」改編自日本真實故事，描繪前往非洲肯亞行醫的日本醫生，超越時代與國境拯救殺人無數的少年游擊隊員，身心的病痛。

台灣紀錄片「和平風暴」帶觀眾回到西元2003年，嚴重呼吸道症候群（SARS）病毒爆發時的台北市防疫現場，檢討官僚體系與公務部門防疫缺失、成為借鏡，也有病毒學專家與第一線防護人員，解說冠狀病毒。

導演李惠仁關注禽流感疫情，深度檢討台灣官僚體系的「不能戳的秘密」系列，描述自2006年至2011年間在台灣所發生的禽流感，因政府官僚隱匿甚至扭曲實驗數據的情況下，病毒演化、疫情更逐步擴散，影片探討防疫缺失與責任歸屬的調查報導。時至今日回頭觀看，更可顯現紀錄的力量。

好萊塢重量級電影「全境擴散」，精準預言全球化時代疫情防治危機，更在緊湊的危機敘事中，表現公共衛生系統的重要性。

由達斯汀霍夫曼主演的經典電影「危機總動員」，描繪病毒學家與時間作戰，阻止疫情全面爆發，演員精湛的演出，也獲國際多座大獎肯定。

甫以「小丑」榮獲奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯主演的「笑畫人生」，描述因車禍癱瘓同時患有酒精依存症的諷刺漫畫家，參加戒酒自救會意外發現他的漫畫天賦，在治療師協助下重新站起來。

文化局表示，另有「經典台灣紀錄片」單元，選映台灣紀錄片「美麗少年」與「養生主」，並於6月14日安排資深影評人聞天祥出席映後座談。

疫情 紀錄片

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