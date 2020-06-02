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防疫關懷包變紀念包？議員轟北市府不用心

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市李傅中武質疑，台北市送的防疫關懷包變成紀念包。記者林麗玉／攝影
台北市李傅中武質疑，台北市送的防疫關懷包變成紀念包。記者林麗玉／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，台北市柯文哲今天赴北市議會總質詢，國民黨議員李傅中武拿出台北市、花蓮縣及新竹市的防疫關懷包比一比。不僅北市關懷包比較小包，實際打開內容物，連柯文哲也承認，花蓮縣關懷包內容物最豐富第一名、其次為新竹市防疫關懷包，台北市的關懷包倒數第一名。

李傅中武質疑，台北市的關懷包也被酸為紀念包。議員說，他女兒在防疫期間配合居家檢疫，結果居然是在居家檢疫的第十四天，才拿到台北市送的關懷包，結果被他女兒酸，這非關懷包，應該是紀念包。李傅中武批評，北市府防疫關懷包不用心，甚至並非所有居家檢疫者都有拿到關懷包，

對於遭質疑關懷包變紀念包，柯文哲回應，北市府會檢討。民政局長藍世聰表示，因當時居家檢疫一天就暴增至一萬多人，關懷包這部分市府會檢討，不過中央對於居家檢疫的相關調查，其實北市府的滿意度最高。李傅中武說，儘管市府居家檢疫滿意度高，但唯獨這個關懷包小貼心，北市府就是不用心。

北市 居家檢疫 柯文哲

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