快訊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北草擬外送員自治條例 與業者達成共識

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞工局草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。圖／報系資料照片
新北勞工局草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。圖／報系資料照片

新北市議員何博文日前呼籲新北市府盡快研擬自治條例，新北勞工局指出，已草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，內容包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。

新冠肺炎疫情讓外送產業更蓬勃發展，何博文說，防疫期間外送市場龐大，應透過自治條例保障外送員、消費端和業者權益，統計過去7個月外送員共發生256件交通事故，平均1天1.2件，如果加上小擦撞不成案，還要更多。

勞工局指出5月29日由勞動檢查處邀集外送員工會、外送平台業者及專家共同討論，Foodpanda、Uber Eats等外送業者對於意外保險額度、工時上限認定及教育訓練方式等事項提出意見。

另外代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表也指出，目前部分平台業者未提供書面契約，恐影響外送員權益，反映會員心聲。

勞工局長陳瑞嘉說，為了保障外送員的權利，避免外送業者將經營成本外部化，造成外送員、消費者及道路使用者的權益受損，草擬的「新北市外送平台業者管理自治條例」還要求外送員1日累計外送服務時間不得超過12小時。

陳瑞嘉指出，自治條例初步朝向「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」4大重點規範，同時也適度限制每日工時上限，保障外送員、消費者及用路人權益。

陳瑞嘉表示，未來外送業者未遵守自治條例，將透過罰鍰加以處罰，目前外送業者對於草案有初步共識，勞工局將會進行法制作業。

新北勞工局草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。圖／新北勞工局提供
新北勞工局草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。圖／新北勞工局提供

外送員 勞工局

延伸閱讀

身障街頭藝人零演出零收入 新北協助賣場演出

雇主設居家式托育服務 新北納補助

新北外送員車禍多 議員籲提供保障

保障外送員權益 新北擬訂定自治條例

相關新聞

想在端午前夕結束單身 新北首場未婚聯誼報名開跑

新北市自2013年起為單身民眾舉辦聯誼活動，今年首場未婚聯誼將於6月21日在貢寮福容飯店舉行，更因應端午節推出DIY端午...

影／北市將演練「復封」 侯友宜：疫情轉換隨時都可

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起「大解封」，台北市副市長黃珊珊表示，除校園開放外，其餘配合中央解封，但考量國際疫情仍嚴...

影／游泳消暑！北市抽查泳池水質 8件不合格

暑假即將到來，游泳是消暑的熱門活動，適逢新冠肺炎疫情，台北市游泳池落實量體溫、實名制，為強化泳池衛生安全，台北市衛生局抽...

振興三倍券 柯文哲：「太複雜」

針對行政院宣布要發放「振興三倍券」，台北市長柯文哲下午在議會答詢時表示「太複雜」，副市長黃珊珊表示台北市在規畫振興券會簡...

防疫關懷包變紀念包？議員轟北市府不用心

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，國民黨議員李傅中武拿出台北市、花蓮縣及新竹市的防疫關懷包比一比。不...

新北草擬外送員自治條例 與業者達成共識

新北市議員何博文日前呼籲新北市府盡快研擬自治條例，新北勞工局指出，已草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，內容包括要求...

大安沙雕音樂季6月登場 議員：快改善大安海水浴塲水質

台中市政府6月底舉辦大安沙雕音樂季、開放濱海樂園露營區，市議員楊典忠表示，2013年市府遊憩活動公告只開放衝浪、沙灘戲水...

疫情趨緩 台北市綠化教室課程6月恢復開課

喜愛蒔花植草民眾注意，隨著疫情趨緩，由台北市政府、民間團體合作開辦的綠化教室課，從6月3日至30日，舉辦一系列的精采課程...

慰勉公所紓困人員 侯友宜不捨：同仁瘦了8公斤

擴大急難紓困方案實施以來，各地區公所忙翻天，新北市至今累計受理6萬7742件，核定6萬5389件，皆為全國最多，市長侯友...

民團批樂生園區「懸空陸橋」違法 籲蘇揆落實人權承諾

樂生保留自救會與多個民間團體今天來到行政院，表達對樂生園區中的懸空陸橋入口景觀工程未作環評、黑箱作業的抗議，並正式提出公...

中興大學新化林場100年 珍貴老照片首曝光見證篳路藍縷

在台南市新化區的中興大學新化林場，經過100年的經營，有全台最大的桃花心木森林造林，今天慶祝成立百年，校方也展示難得的老...

遏止垃圾偷渡 北市明年調漲焚化費

雙北去年開放專用垃圾袋可以互用，北市垃圾量有增加趨勢，台北市環保局昨天表示，確實有查獲垃圾代清業者攜帶外縣市垃圾的狀況，...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

1個科長缺5、6人找關說 徐耀昌：再來擾就公布姓名

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

縱容狗追機車、追人苗栗有法罰 最高罰1萬5000元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。