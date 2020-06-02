新北草擬外送員自治條例 與業者達成共識

新北市議員何博文日前呼籲新北市府盡快研擬自治條例，新北勞工局指出，已草擬「新北市外送平台業者管理自治條例」，內容包括要求業者為外送員投保意外傷害、失能、死亡險，並提供職安、食安及交安至少3小時的教育訓練、履行職災通報義務等。

新冠肺炎疫情讓外送產業更蓬勃發展，何博文說，防疫期間外送市場龐大，應透過自治條例保障外送員、消費端和業者權益，統計過去7個月外送員共發生256件交通事故，平均1天1.2件，如果加上小擦撞不成案，還要更多。

勞工局指出5月29日由勞動檢查處邀集外送員工會、外送平台業者及專家共同討論，Foodpanda、Uber Eats等外送業者對於意外保險額度、工時上限認定及教育訓練方式等事項提出意見。

另外代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表也指出，目前部分平台業者未提供書面契約，恐影響外送員權益，反映會員心聲。

勞工局長陳瑞嘉說，為了保障外送員的權利，避免外送業者將經營成本外部化，造成外送員、消費者及道路使用者的權益受損，草擬的「新北市外送平台業者管理自治條例」還要求外送員1日累計外送服務時間不得超過12小時。

陳瑞嘉指出，自治條例初步朝向「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」4大重點規範，同時也適度限制每日工時上限，保障外送員、消費者及用路人權益。