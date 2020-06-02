疫情趨緩 台北市綠化教室課程6月恢復開課

喜愛蒔花植草民眾注意，隨著疫情趨緩，由台北市政府、民間團體合作開辦的綠化教室課，從6月3日至30日，舉辦一系列的精采課程，歡迎民眾踴躍報名，充實沉寂已久的心靈。

台北市公園處青年公園管理所主任王淑雅表示，綠化教室為封閉空間，因配合防範新冠肺炎疫情工作，自2月份起停止對外開課，目前隨著疫情舒緩，並配合市府政策，室內50人以下集會逐歩開放，公園處所轄綠化教室也配合開放。

在6月3日至30日期間，分別在新生公園、和平青草園、花卉、大安、青年綠化教室及花博公園圓山園區「都市綠化環境教育中心」，課程包括香料植物應用、打造屋頂可食地景等。

台北市公園處指出，安全考量，綠化教室開放後，課程總人數限制50人以下、採實名制登記參與，有發燒情形不得參與課程等。

台北市公園處表示，綠化教室夏季課程已開始受理預約報名，擁有許多豐富且實用的課程，相關報名方式、時間及詳細課程訊息，可參考台北市公園處網站。