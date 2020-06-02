大安沙雕音樂季6月登場 議員：快改善大安海水浴塲水質

台中市政府6月底舉辦大安沙雕音樂季、開放濱海樂園露營區，市議員楊典忠表示，2013年市府遊憩活動公告只開放衝浪、沙灘戲水、風箏衝浪的水上活動，楊典忠要求重新檢討大安海水浴場水域遊憩活動的禁限公告。副市長陳子敬表示，市府會全力來發展海線觀光工作。

市議員楊典忠說，暑假是旅遊旺季，海線高美濕地享譽國內外，大安沙雕音樂季逐漸成為夏天必遊景點，市府今年把露營區OT委外營運，今夏熱鬧可期。

楊典忠表示，大安海堤樹立著2013年市府大安海水浴場水域遊憩活動的禁限公告牌，違反規定罰5000元到25000元，開放種類有：衝浪、沙灘戲水、風箏衝浪。

另開放活動時間：沙灘戲水為每年4到10月自上午7點至下午6點止，衝浪及風箏衝浪為每年4到12月自上午7點下午6點止。楊典忠詢問觀光旅遊局長林筱琪，這份公告到底限制甚麼？禁止甚麼？「究竟可不可以游泳?」

觀旅局長林筱淇說，大安海水浴場因水質問題從2007年關閉，舉辦大安沙雕音樂季前，市府會持續進行水質監測，目前水質都穩定合格。市府公告允許沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪，應該可以滿足大部分遊客需求，至於檢討開放活動，須跨局處會議討論。

楊典忠說，市府一直舉辦活動，要面對問題、解決問題，找出汙染源，改善水質、改善大安海水浴場環境，進而開放海水浴場。

他說，大安海水浴場整體調查評估規劃具體建議，改善環境條件丶水域安全通報系統、遊客服務與管理、告示牌更新等，希望市府儘速改善大安海水浴場問題，進而帶動西海岸藍帶觀光發展。