新北推動振興經濟善循環 採購庇護工場商品

新北市長侯友宜今天表示，盼民眾獲振興券後率先團結愛心帶動買氣，採購身障團體、庇護工場、與原民團體的商品，讓弱勢團體儲備振興經濟的第一桶金。

新北市府利用新台幣300萬防疫基金，向7家庇護工場、3家身障團體小作所，和3家原住民團體，採購8500份禮物致贈給社福機構和弱勢家庭，作為端午節禮品。

心路社會福利基金會事業處處長溫德風表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，庇護工場整體訂單少了約6成，尤其，群聚效應導致結婚喜宴大量減少或取消，主力商品喜餅受衝擊很大。

溫德風說，在疫情期間顧及不影響庇護工場員工的就業權益，因此，沒有減薪、學員正常上班學習，但生產的產品卻難銷售，希望外界可協助弱勢社福團體。

新北市烏來泰雅農特產品生產合作社經理瓦歷斯（Walis）表示，基於資源共享的互助合作精神，從事友善有機耕作，同時疫情期間也不斷鼓勵族人提振信心，開發馬告披薩、馬告香腸、馬告啤酒、乾洗手等多元產品，讓族人繼續堅持下去。

受贈單位代表，新北市家扶中心社工督導范淑芬、寄養家庭媽媽徐季幼都說，即使是一塊餅乾也都代表背後許多人的愛心扶持成就弱勢者的就業，希望大家團結一起幫助弱勢，擴散愛的漣漪。

侯友宜表示，新北市將配合中央政策，規劃多元振興方案，首發啟動愛心採購。許多商家面臨消費消退已奄奄一息，恐怕無法等到7月才發行的振興券，希望大家支持推動善的循環。

侯友宜說，這只是新北市推動「信心經濟」的第一波，也讓弱勢團體有振興經濟的第一桶金，後續還有聯合採購、商圈促銷、縣市互惠旅遊，以刺激市民消費，帶動整體經濟快速復甦。