聽新聞
test
0:00 / 0:00
慰勉公所紓困人員 侯友宜不捨：同仁瘦了8公斤
擴大急難紓困方案實施以來，各地區公所忙翻天，新北市至今累計受理6萬7742件，核定6萬5389件，皆為全國最多，市長侯友宜今特別至蘆洲區公所慰勉同仁，他表示，新北市能有全國最高的紓困效率，都要歸功第一線最辛苦的區公所夥伴，如蘆洲公所總動員，使紓困核定率高達99.8%，社會課長也因壓力瘦了8公斤，令人覺得很心疼。
侯友宜指出，防疫期間的紓困及未來的振興，仰賴中央跟地方合作，最辛苦的就是所有的基層區公所同仁，4個多月不分假日全力以赴，以從寬、快速、即時的原則，讓需要被幫助的人能夠得到應有的支持力量。
侯友宜表示，至今新北市已受理6萬7千多件紓困專案，核發了6萬5千多件，金額高達7億8千萬，核定率96.53%，應該都是全國最高的效率及金額，這要歸功於第一線區公所夥伴們的努力，「尤其蘆洲區社會人文課及公所全部總動員，核定率達到99.8%，社會課長有壓力也瘦了8公斤，讓人家覺得很心疼。」
侯友宜說，紓困專案到6月底，還有一段時間，仍然要關懷需要被幫助的人，全力以赴做好，以及未來振興方案推動下，還是要區公所跟中央及市府配合，大家一起努力。
蘆洲區長施得仰表示，為辦理擴大急難紓困，區公所總動員，連清潔隊員也加入受理行列。申辦初期，每日來電詢問達1000多通電話，臨櫃諮詢及申請的民眾也逾1000人，同仁每天晚上加班到8、9點，周六、日社會人文課還會全體加班，就是為了讓民眾能及早領到紓困金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言