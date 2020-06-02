慰勉公所紓困人員 侯友宜不捨：同仁瘦了8公斤

擴大急難紓困方案實施以來，各地區公所忙翻天，新北市至今累計受理6萬7742件，核定6萬5389件，皆為全國最多，市長侯友宜今特別至蘆洲區公所慰勉同仁，他表示，新北市能有全國最高的紓困效率，都要歸功第一線最辛苦的區公所夥伴，如蘆洲公所總動員，使紓困核定率高達99.8%，社會課長也因壓力瘦了8公斤，令人覺得很心疼。

侯友宜指出，防疫期間的紓困及未來的振興，仰賴中央跟地方合作，最辛苦的就是所有的基層區公所同仁，4個多月不分假日全力以赴，以從寬、快速、即時的原則，讓需要被幫助的人能夠得到應有的支持力量。

侯友宜表示，至今新北市已受理6萬7千多件紓困專案，核發了6萬5千多件，金額高達7億8千萬，核定率96.53%，應該都是全國最高的效率及金額，這要歸功於第一線區公所夥伴們的努力，「尤其蘆洲區社會人文課及公所全部總動員，核定率達到99.8%，社會課長有壓力也瘦了8公斤，讓人家覺得很心疼。」

侯友宜說，紓困專案到6月底，還有一段時間，仍然要關懷需要被幫助的人，全力以赴做好，以及未來振興方案推動下，還是要區公所跟中央及市府配合，大家一起努力。