聽新聞
test
0:00 / 0:00
想在端午前夕結束單身 新北首場未婚聯誼報名開跑
新北市自2013年起為單身民眾舉辦聯誼活動，今年首場未婚聯誼將於6月21日在貢寮福容飯店舉行，更因應端午節推出DIY端午粽吊飾等活動，男、女報名名額各30位，報名截止日至6月12日，目前男性人數已滿，歡迎72年次至84年次未婚女性參加。
新北市民政局長柯慶忠表示，為鼓勵婚育，新北市自2013年起推出未婚聯誼活動，迄今已邁入第8年共舉辦44場，每次除結合新北各地特色外，還搭配主題活動，吸引累積逾3200位單身男女參與，配對率達4成以上。
今年首場未婚聯誼活動原本訂定於2月舉辦，然受到新冠肺炎影響延至6月21日；報名情況如往年一樣，男生名額瞬間秒殺，女生人數仍有名額，盼有意參加者能藉此機會突破自我封鎖線，找到理想伴侶。
民政局戶政科長顏耀明表示，此次活動將在福容大飯店福隆店進行分組遊戲、談心及共進自助午餐等一系列「男女觸電」活動，更因應端午佳節，結合貢寮在地特色九孔殼，讓參加者一起DIY的端午粽吊飾。
粽子造型吊飾不僅應景討喜，更有「禮輕情意粽」的寓意，就是要讓參加活動的單身男女在滿滿「粽」意氛圍中，增添端午佳節的祝福。
其中，報名參加聯誼活動的31歲陳姓工程師說，平常因工作忙碌、生活圈狹隘，少有機會能夠認識異性，這次幸運搶到聯誼名額，希望能夠認識聊得來的女生，讓他在端午節或以後的日子都不孤單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言