新北市動保處募集犬貓飼料 寵物用品店捐120公斤
為減輕低收入戶飼養毛孩負擔，新北市動保處發起「好日子愛心大平台」募集犬貓飼料專案，寵物用品店負責人陳世賓一口氣捐蹭120公斤的飼料，希望盡一分力幫助經濟弱勢者養的毛孩。
陳世賓原本是一家電子公司的廠長，因為對寵物用品非常有興趣，為此放棄廠長的工作轉換跑道，改從事經營寵物飼料及食品用品等商品，陳世賓表示，當得知動保處舉辦募集飼料的活動時，非常願意提供犬貓飼料減輕低收入戶飼養寵物負擔，總計捐贈120公斤飼料，讓低收入戶可以照顧更多犬貓。
動保處表示，低收入戶飼主如有領用需求，可先致電動保處詢問就近領取點，領取時請攜帶低收入戶證明及寵物登記證給人員確認後，可獲得寵物飼料1包，每個月皆可申請。
為減輕更多低收入戶家庭飼養毛寶貝的負擔，如有愛心人士、企業及團體欲共襄盛舉，可網路搜尋社會局「好日子愛心大平台」選擇「我要捐物」進行寵物愛心捐贈(網址https://reurl.cc/O16OAA)。也可致電動保處(02)2959-6353詢問如何使用平台。
動保處表示，本次透過公司協力合作方式，達到新連結及新領導的願景，藉由寵物飼料的捐贈，減輕低收入戶家庭飼養負擔並讓犬貓不挨餓，間接減少棄養犬貓。
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