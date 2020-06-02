侯友宜：發現金簡單快速有效 由中央整體評估

新北市長侯友宜今天表示，疫情紓緩後振興經濟能立即起步，這是最重要的目標，發現金是簡單快速有效，但仍由中央財政及相關單位做整體性評估。

由於新北在疫情紓困申請案已經受理6.7萬件，核發6.5萬件共新台幣7億8000萬元，核發率達96.53%，其中蘆洲區公所更達99%以上，因此，侯友宜今天上午特地前往蘆洲區公所慰勉同仁辛勞。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，從防疫、紓困到未來振興經濟專案都是需要中央地方齊力合作，第一線基層區公所員工最辛苦，才能從寬、快速、及時的加班發送紓困金給需要幫助的人。

至於媒體詢及媒體人黃光芹新書爆料是侯友宜和陳時中聯手促中央流行指揮中心一級開設的問題，侯友宜表示，中央和地方一定要合作，新北市這段時間做了很多建議，相信中央大部分都有採納，誰建議與否都不是很重要。

侯友宜說，重要的是大家同心同力拚防疫，而現階段最重要的是全心全力拚振興，讓全台灣受疫情影響的行業能即時復甦。

侯友宜指出，振興券應在簡單、快速、有效等3大原則下及時發放給民眾，才能讓疫情紓緩後振興經濟能立即起步，這是最重要的目標。

侯友宜也對是否發放現金部分表示，發現金是簡單快速有效，但仍由中央財政及相關單位做整體性評估，以帶動經濟更大動能。他強調，中央經完整思考後，只要目標訂了，中央地方就全力一起拚振興經濟。