中興大學新化林場100年 珍貴老照片首曝光見證篳路藍縷

在台南市新化區的中興大學新化林場，經過100年的經營，有全台最大的桃花心木森林造林，今天慶祝成立百年，校方也展示難得的老照片，見證百年來的發展。

校方展示的有1939年台北帝國大學附屬農林專門部時期台南演習林林相圖；1965年森林系教授劉慎孝帶森林系學生至新化林場進行「經營學」實習；及1966年3月中興大學湯惠蓀校長與省議員梁許春菊、農學院宋勉南院長、森林系劉慎孝主任、林管處劉業經主任偕省教育廳、林務局人員至新化林場視察龍眼樹林相改良合影，照片後方背景建物為1935年3年日治時期新建台南演習林事務所及職員宿舍。

新化林場沿革最早是因台灣總督府農林專門學校校長阿部文夫基認為農林教育應以理論與實際配合教學，請求總督府將所保管山林移撥學校設立演習林，在1920年6月2日「民國9年（大正九年） 」正式核撥台南廳大目降里礁坑仔庄及廣儲東里大坑尾山林地，作為演習林，1925年台灣總督府高等農林學校大島金太郎校長正式將演習林命名為「台南演習林」。

1928年4月1日高等農林學校併入「台北帝國大學附屬農林學部」，1934年起派任池田思無邪為演習林専任看守，開始清查土地及鄰近地界之鑑定，並防止盗伐、盗墾等行為發生；1943年4月1日脫離台北帝國大學獨立，10月1日遷往台中南郊頂橋仔頭，更名為台灣總督府台中高等農林學校。

二戰結束，1945年12月1日台中高等農林學校改為「台灣省立台中農林專門學校」（中興大學前身）；陳連進任光復後首任台南演習林場長。1950年8月1日原演習林管理處擴大改組為「實驗林管理處」，各演習林改稱實驗林場，台北演習林改稱「文山林場」、台中演習林改稱「東勢林場」、台南演習林改稱為「新化林場」、第三模範林場改稱「能高林場」供森林系教學、實習、研究及示範經營之用。