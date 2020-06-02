聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園暑期6大營隊 開放報名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北報導
野調者聯盟體驗營擬結合動物園中的科學研究為教學課程，包含野外調查經驗分享、動物營養學等基礎科學介紹。圖／台北市立動物園提供
野調者聯盟體驗營擬結合動物園中的科學研究為教學課程，包含野外調查經驗分享、動物營養學等基礎科學介紹。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園暑假體驗營昨日上午開放報名，依小學、國中及高中不同年齡層，推出6大主題營隊，共18個梯隊、732個名額；另外，今年6月15日到24日是動物園不對外開放期間，因應疫情暫停的園區服務，如教育解說駐站、保母講古、室內教室，考量疫情趨緩，將於6月25日一併對外開放。

園方表示，到動物園觀察野生動物是非常療癒的事，今年暑假，將由保育員、研究人員和獸醫師組成動物園團隊，擔任「蟲蟲在我家」、「雨林出任務」、「動物醫生」、「野調者聯盟」、「動物保育員」、「甲蟲森林」等6大營隊講師，帶著大、小朋友勇闖動物園。

前年i-Voting開放全民網路投票，「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」獲得9成8民眾支持，動物園去年起落實公民決議，把握10天不對外開放時間修園區。

園方表示，今年將延續政策，6月15日至24日暫停對外開放，補強動物照養環境，也能讓動物暫時離開整修空間，讓施工單位彈性調整，降低對動物的外部影響。台北市立動物園暑假體驗營昨日上午9時開放報名，可上網路報名。

動物園 獸醫師 疫情

延伸閱讀

體驗操作麻醉槍 北市動物園暑期營隊開始報名

北市動物園推暑假六營隊搶手 5日起線上報名

台北動物園 七彩變色龍一口氣添23娃

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

相關新聞

影／游泳消暑！北市抽查泳池水質 8件不合格

暑假即將到來，游泳是消暑的熱門活動，適逢新冠肺炎疫情，台北市游泳池落實量體溫、實名制，為強化泳池衛生安全，台北市衛生局抽...

國一汐止增南下匝道 康寧街先拓寬

為解決汐止塞車問題，新北市政府除進行同興路穿越高速公路工程，也同時執行康寧街751巷至連峰街車道的2階段拓寬工程，以銜接...

遏止垃圾偷渡 北市明年調漲焚化費

雙北去年開放專用垃圾袋可以互用，北市垃圾量有增加趨勢，台北市環保局昨天表示，確實有查獲垃圾代清業者攜帶外縣市垃圾的狀況，...

身障街頭藝人零演出零收入 新北協助賣場演出

受疫情影響，身障街頭藝人因為商業活動停止、表演空間限制、景點人潮減少等因素，近幾個月幾乎是「零」演出。新北勞工局將與連鎖...

北市動物園暑期6大營隊 開放報名

台北市立動物園暑假體驗營昨日上午開放報名，依小學、國中及高中不同年齡層，推出6大主題營隊，共18個梯隊、732個名額；另...

摀嘴關黑教室 幼兒園爆不當管教

新北市林口區一間知名幼兒園遭家長爆料，指女兒在學校打翻午餐大哭，老師突情緒暴走，用手強摀她的嘴巴，一度無法呼吸，另有學生...

康寧街公有地活化 打造石板磚步道

新北市工務局進行康寧街車道拓寬工程，發現其中有200多坪公有地長期遭占用，市府一併收回，把既有髒亂土地變身成景觀平台、廣...

悠遊付未達標董座下台？ 柯點頭

台北市長柯文哲曾誇口「6個月內要殲滅敵軍」的悠遊卡，市占率、獲利不斷下滑。柯文哲昨天赴議會市政總質詢，北市議員再度質疑，...

砸7千萬辦台北燈節 滿意度僅2成8 議員批近年最爛紀錄

2020台北燈節首次採雙主場，台北市長柯文哲昨天赴議會市政總質詢，民進黨議員許淑華質疑，北市府砸了7100萬元舉辦台北燈...

自備餐具 寧夏夜市6月5日起享優惠

受新冠肺炎影響，美食外送平台崛起，卻造成一次性餐具使用爆量，台北市今年1月至4月的紙餐具用量，比去年同期增加約20％，北...

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

台北市長柯文哲今天表示，去年與捷安特簽的YouBike約是「頭腦不清」，待YouBike 2.0系統穩定後重新議約，在最...

侯友宜視察汐止交通 康寧街拓寬8月完工

新北市政府為紓解汐止塞車問題，目前正在進行康寧街拓寬工程，以銜接未來中山高康寧街南下匝道，今(1)日新北市長侯友宜視察工程進度，從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工。

熱門新聞

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

改委外清運 桃園今天起不再收四大超商垃圾

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。