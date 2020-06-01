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YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

中央社 / 台北1日電
台北市長柯文哲（圖）。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（圖）。記者許正宏／攝影

北市柯文哲今天表示，去年與捷安特簽的YouBike約是「頭腦不清」，待YouBike 2.0系統穩定後重新議約，在最短時間將1.0全面汰換成2.0。

台北市政府交通局規劃將台北YouBike汰換為2.0，但1.0與2.0系統不相容，市府須多編預算購置2.0車身和車柱，民眾借1.0的車，無法在2.0車柱還。

台北市議會下午舉行市政總質詢，民主進步黨籍台北市議員周威佑質詢時表示，YouBike權利金曾簽3次約，首次為民國100年到107年、花費新台幣3億多元；第二次為擴充契約，花費約近3億元；第3次僅簽營運約，3年約7600多萬元。

他說，現行合約規定如果營業額超過3.6億元，超過部分收取18％權利金；108年營業額3.5億餘元，不用交權利金，稅後淨利達8400多萬元，北市府卻一毛權利金都收不到，2.0新約需考量權利金計算方式才合理。

民進黨籍台北市議員簡舒培也說，營業額如果未達標，不僅不用繳權利金，市府還要給7600多萬元委託營運管理費，應另找廠商，新拓點計畫結合1.0，不侷限於捷安特。

柯文哲答詢表示，去年簽合約時頭腦不清，等2.0系統穩定後，會再與捷安特重新議約，現階段的約是過渡期，「1.0變2.0中間要拖4年，會變成大災難，要在最短時間內從1.0變2.0」；目前建置費用未付錢給廠商，未來2.0會在議會監督下重新議約。

交通局長陳學台說，之前設計是推估108年後每年營業額應可超過3.7億元，且經多種計算方式，才採用現行契約數字計算。下半年起，未來過渡的1年半會再增加2.0車輛和設備，屆時明年兩種版本並行經營會較辛苦，變更契約時將重新議定權利金方式。

北市 YouBike 柯文哲

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