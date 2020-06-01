議員轟悠遊卡績效未達標董座就下台 柯文哲：這沒問題

悠遊卡市佔率、獲利下滑，台北市長柯文哲曾誇口「6個月內殲滅敵軍」，今天市政總質詢，剛推出的悠遊付又挨轟負評如潮，悠遊卡公司董座陳亭如強調，悠遊付努力追趕對手，一年交易金額目標30億元，市議員要求未達標董座就下台，柯回「這沒問題」。

柯文哲今天赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華指出，自從柯文哲上任後，悠遊卡公司開始營收下降，在2015年營收約17億7182萬元，到了2019年減少至16億4565萬元，短缺近1億2617萬元。

許淑華說，柯文哲曾誇口「6個月內殲滅敵軍」，為搶奪電子支付市占率，今年初推出悠遊付，但負評如潮，例如感應不佳、app速度慢，且限制20歲以上才能用，年輕人抱怨連連，質疑柯文哲才被敵軍殲滅。

柯文哲聽聞後回說「悠遊付20歲以下不能用，一定是中央法規卡住」，但悠遊卡公司董座陳亭如趕緊解釋，針對未成年人申請悠遊付，只要法定代理人同意即可，並可採網路申請方式，目前已啟用上線。

柯文哲又說，台北市政府投資的6大公司是政策工具，不以盈利為目標，只要財務平衡就好，現在是擴張階段，並坦言電子支付應該早點做，但現在講都沒用，會早點追上。

許淑華追問，悠遊卡公司未來目標是什麼？悠遊卡公司董座陳亭如回應，今年整體交易金額預估680億元，包含悠遊付的30億元；許強調，若年底沒看到成績，她將要求董座下台，柯聽聞回說「這沒問題」。

針對悠遊卡公司獲利挨批，陳亭如受訪補充，原今年整體交易金額預期700億元，但受疫情影響，將朝680億元努力，且對手一卡通做了2、3年，一年交易金額才約30億元，悠遊付剛推出就要追上，會努力衝刺。