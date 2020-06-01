盜帥林易增偕女兒轉戰房仲業 球迷力挺

前中華職棒兄弟象總教練「盜帥」林易增與女兒一起投入房仲業，在新北市蘆洲區永樂街成立加盟店，開幕當天，市議員李坤城、「金臂人」黃平洋，以及大批球迷都到場力挺，祝福這位過去叱吒球場的「盜帥」，未來業績長紅。

淡出球壇多年，目前在南部兼職教球的前中華職棒兄弟象總教練林易增，特別來到蘆洲永樂街，參加女兒房仲加盟店的開幕典禮。前味全龍隊投手黃平洋以及多位棒壇好友都到場力挺，現場更湧入大批球迷，氣氛熱鬧滾滾。

林易增表示，退休後到南部兼職教球，目前在恆春的大平國小服務，女兒有意投入房仲業今天特別北上力挺站台，很高興看到許多以前的兄弟象迷，也感謝親朋好友的支持。

林易增的女兒也是群義房屋的店長林書涵指出，蘆洲區房屋目前為全台交易量第2名，所以我們選擇在這裡落腳，希望未來能業績長紅，服務更多民眾。

曾與中職退役球員打過友誼賽的新北市議員李坤城，也到場共襄盛舉，除了給予滿滿的祝福外，也希望蘆洲房仲業有他們父女的加入，能帶動另一波的買氣。

新北市議員李坤城表示，蘆洲區房屋近10年成交量名列前茅，在新北市的生活機能評比也是最好的，可說是地靈人傑的好地方，非常歡迎群益房屋落腳蘆洲。

木訥的「盜帥」林易增，是台灣棒壇傳奇人物之一，他的正字標記就是盜壘，為了一睹他的風采，許多球迷不辭辛勞從外縣市趕來，一位球迷甚至秀出林易增當年在味全龍服務的珍貴照片。林易增表示，只要自己有空就會到加盟店走走，期盼舊雨新知多多支持，相信在服務團隊的努力下，一定能幫每個愛家的人，找到溫暖的窩。