快訊

台灣能否取代香港成國際金融中心？央行揭4大關鍵

特斯拉國道插進貨車車廂 官網點破一關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜視察汐止交通 康寧街拓寬8月完工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市長侯友宜視察康寧街拓寬工程，預計八月底完工。 圖／觀天下有線電視提供
新北市長侯友宜視察康寧街拓寬工程，預計八月底完工。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府為紓解汐止塞車問題，目前正在進行康寧街拓寬工程，以銜接未來中山高康寧街南下匝道，今(1)日新北市長侯友宜視察工程進度，從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工。

市長侯友宜表示，康寧街週邊有伯爵山莊、日月光等大型社區多，再加上拱北、長青、烘內、湖光等八個里，之前大量車流都要繞行至國道南側，才能進入國道，造成沿路行經的汐萬路中正路禮門街大同路，尖峰時段嚴重塞車，那為了符合高速公路增設交流道原則。

這次拓寬工程將道路從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工，那這工程趕快做起來，再加上高公局匝道，我們預計大概五年內南下匝道做好，紓解大概27%的交通量，可以達到分流的效果。

市議員白珮茹說，工程已經完成近四成，除了道路拓寬，包括電線電桿也都會地下化，也希望康寧街拓寬後，中央也能配合，讓高速公路南入匝道也能早日完工，讓週邊交通獲得有效紓解。

市議員張錦豪指出，有建議市長將福德一路連接康寧街的自行車道規劃進來，因為，在金龍抽水站一帶有防汛道路可以從福德一路銜接過來，到前面的樟江大橋，希望趁這次工程，將人行及自行車道空間一併規劃出來。

市議員廖先翔表示，因為高速公路匝道未來可能會有跟人行道、自行車道的穿越，希望能做立體式的穿越，不要是一個平面的交織，因為現在汐止禮門街的匝道就是汽車在走，也有我們行人跟自行車穿越馬路這其實相當危險，所以，請他們在設計階段的時候，能夠做立體化的穿越。

人行道 車道

延伸閱讀

被侯友宜逼疫情指揮中心一級開設？ 政院：與事實有出入

周日大解封！新北討論漸進開放 北市明復封演練

北市疑增新北垃圾 侯友宜：新北垃圾也增

北市垃圾量大增矛頭指向新北 侯友宜：新北也增加

相關新聞

議員轟悠遊卡績效未達標董座就下台 柯文哲：這沒問題

悠遊卡市佔率、獲利下滑，台北市長柯文哲曾誇口「6個月內殲滅敵軍」，今天市政總質詢，剛推出的悠遊付又挨轟負評如潮，悠遊卡公...

影／游泳消暑！北市抽查泳池水質 8件不合格

暑假即將到來，游泳是消暑的熱門活動，適逢新冠肺炎疫情，台北市游泳池落實量體溫、實名制，為強化泳池衛生安全，台北市衛生局抽...

侯友宜視察汐止交通 康寧街拓寬8月完工

新北市政府為紓解汐止塞車問題，目前正在進行康寧街拓寬工程，以銜接未來中山高康寧街南下匝道，今(1)日新北市長侯友宜視察工程進度，從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工。

盜帥林易增偕女兒轉戰房仲業 球迷力挺

前中華職棒兄弟象總教練「盜帥」林易增與女兒一起投入房仲業，在新北市蘆洲區永樂街成立加盟店，開幕當天，市議員李坤城、「金臂人」黃平洋，以及大批球迷都到場力挺，祝福這位過去叱吒球場的「盜帥」，未來業績長紅。

竹林慈玄宮奠基石安座 民眾捐贈數字巧合

淡水竹圍地區的竹林慈玄宮，上週六舉辦奠基石安座大典儀式及風水池開光典禮，新北市副市長謝政達、新北市議會議長蔣根煌等人出席，這一塊奠基石由信眾翁吉一所捐出，高8呎、寬3呎 重3噸3，剛好是玄天上帝誕辰數字，相當巧合，信眾們更是嘖嘖稱奇。

瑞芳光復里長揪感心 免費為長者拍美照

瑞芳區的光復里在地長者們要過鐵軌到都市拍證件照多有不便，由於接下來年底將有身分證換新的政策，在地里長周晉億便邀請攝影團隊來到活動中心，免費為50歲以上的里民拍攝證件照與沙龍照，除了提供方便，也讓阿公阿嬤們留下美美的紀念。

55米巨人、日落金字塔 福隆沙雕季登場

2020福隆沙雕藝術季5/30至9/30展開，今年主題為「巨人的夢遊世界」，沙雕作品們強調與民眾、環境互動，不僅打造了全世界最大單一人形的55公尺「沙雕巨人」，讓遊客體驗被握在掌中的驚悚，還有園區必拍的黃金金字塔，每到傍晚時分便有機率見到日落穿透塔頂洞口，呈現獨特的沙灘暮光之美。

獨厚枋寮？議員批北市讓售Youbike只為綁樁

台北市長柯文哲今年4月26日南下拜訪枋寮鄉長陳亞麟，北市府後續邀集12局處，連開三場會協助枋寮鄉。議員梁文傑質疑北市用資...

名家帶你走讀 劉克襄、李偉文導覽玩遍新北

新冠肺炎疫情趨緩，新北市立圖書館力推「防疫閱讀新生活」，6月起舉辦65場次的「穿閱新北在地走讀」，由知名作家劉克襄、李偉...

碧綠大樹為意象 汐止城中抽水站空地打造共融式遊戲場

新北市汐止區建成路的城中抽署站旁空地，過去因無人管理，遭到業者或民眾隨意放置、丟棄廢棄挖土機、垃圾，宛如一座廢墟，經議員...

新北女筍王大讚綠竹筍品質優 每台斤最高上看200元

榮獲2019的新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示，前一陣子的乾旱讓綠竹筍產期較早的南部地區產量銳減，讓人擔心北部是否也會受到...

周日大解封！新北討論漸進開放 北市明復封演練

台灣連續49天無新增新冠肺炎本土確診病例，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日大解封，鬆綁各項活動，各縣巿也陸續解封，新北市...

熱門新聞

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

死亡車禍頻傳 桃市今起大執法

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

彰化里長拾「金」不昧 意外發現百萬金塊藏家中鐵櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。