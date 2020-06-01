侯友宜視察汐止交通 康寧街拓寬8月完工

新北市政府為紓解汐止塞車問題，目前正在進行康寧街拓寬工程，以銜接未來中山高康寧街南下匝道，今(1)日新北市長侯友宜視察工程進度，從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工。

市長侯友宜表示，康寧街週邊有伯爵山莊、日月光等大型社區多，再加上拱北、長青、烘內、湖光等八個里，之前大量車流都要繞行至國道南側，才能進入國道，造成沿路行經的汐萬路中正路禮門街大同路，尖峰時段嚴重塞車，那為了符合高速公路增設交流道原則。

這次拓寬工程將道路從原本的10米拓寬到14米，共且增加為雙向各2車道，也改善現有人行道及土地活化，預計八月底完工，那這工程趕快做起來，再加上高公局匝道，我們預計大概五年內南下匝道做好，紓解大概27%的交通量，可以達到分流的效果。

市議員白珮茹說，工程已經完成近四成，除了道路拓寬，包括電線電桿也都會地下化，也希望康寧街拓寬後，中央也能配合，讓高速公路南入匝道也能早日完工，讓週邊交通獲得有效紓解。

市議員張錦豪指出，有建議市長將福德一路連接康寧街的自行車道規劃進來，因為，在金龍抽水站一帶有防汛道路可以從福德一路銜接過來，到前面的樟江大橋，希望趁這次工程，將人行及自行車道空間一併規劃出來。

市議員廖先翔表示，因為高速公路匝道未來可能會有跟人行道、自行車道的穿越，希望能做立體式的穿越，不要是一個平面的交織，因為現在汐止禮門街的匝道就是汽車在走，也有我們行人跟自行車穿越馬路這其實相當危險，所以，請他們在設計階段的時候，能夠做立體化的穿越。