竹林慈玄宮奠基石安座 民眾捐贈數字巧合

淡水竹圍地區的竹林慈玄宮，上週六舉辦奠基石安座大典儀式及風水池開光典禮，新北市副市長謝政達、新北市議會議長蔣根煌等人出席，這一塊奠基石由信眾翁吉一所捐出，高8呎、寬3呎 重3噸3，剛好是玄天上帝誕辰數字，相當巧合，信眾們更是嘖嘖稱奇。

竹林慈玄宮主委蔡錦賢表示，淡水竹林慈玄宮主祀玄天上帝，上星期剛舉辦完觀乩入禁儀式，而這次將奠基石安座有相當大的意義，也希望能夠發揚玄天上帝濟世救人精神，保佑人民平安。

新北市副市長謝政達也表示，過去竹林慈玄宮每年都會舉辦公益活動，還有中元節的河祭路祭法會，讓在地居民可以得到幫助，更加的安居樂業。

這一塊奠基石，是由一名在竹圍地區的信眾翁吉一所捐出，他表示，過去自己蓋房舍意外挖到這塊石頭，因緣際會能夠捐給廟方，這塊石頭高8呎、寬3呎 重3噸3，剛好是玄天上帝誕辰的數字，相當巧合，信眾們更是嘖嘖稱奇。