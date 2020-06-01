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瑞芳光復里長揪感心 免費為長者拍美照
瑞芳區的光復里在地長者們要過鐵軌到都市拍證件照多有不便，由於接下來年底將有身分證換新的政策，在地里長周晉億便邀請攝影團隊來到活動中心，免費為50歲以上的里民拍攝證件照與沙龍照，除了提供方便，也讓阿公阿嬤們留下美美的紀念。
光復里長周晉億表示，光復里除了是著名的猴硐貓村，因位在山坡地交通不便，在地居民以長者為主，因為年底將有數位身分證的換發作業，長輩們出入不便一輩子很少有拍照機會，此次便舉辦這次的老人形象照拍攝活動，同時有些行動不便出門的長輩，攝影團隊也會到府去拍攝，提供長者們的方便。
周里長將消息發給各戶里民後，光復里阿公阿嬤都把握機會、精心穿著，現場還有妝髮造型師為大家梳化，阿嬤擦上口紅增添氣色，有的戴上家傳項鍊，還有阿公拿著拐杖戴斗笠，很有純樸特色。
用在地地標猴硐介壽橋及火車軌道當背景，阿公跟阿嬤一同拍攝沙龍照，被攝影師建議互看彼此都好害羞，此次活動市議員林裔綺服務處、瑞芳區公所、瑞芳區里長聯誼會都前來關心，希望不但幫助長輩換新身分證更容易，也讓老人家多一個彼此留念的機會。
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