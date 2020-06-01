55米巨人、日落金字塔 福隆沙雕季登場

2020福隆沙雕藝術季5/30至9/30展開，今年主題為「巨人的夢遊世界」，沙雕作品們強調與民眾、環境互動，不僅打造了全世界最大單一人形的55公尺「沙雕巨人」，讓遊客體驗被握在掌中的驚悚，還有園區必拍的黃金金字塔，每到傍晚時分便有機率見到日落穿透塔頂洞口，呈現獨特的沙灘暮光之美。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀表示，今年福隆國際沙雕藝術季自5/30開始，連續展出四個月到九月底，不僅因應疫情，在入口處設置體溫偵測儀，更擴增了步道空間，以加大遊客們的社交距離，還在入口意象的後方設計「防疫國家隊」沙雕作品，由衛福部陳時中部長率領醫護人員打擊病毒的姿態栩栩如生，民眾搶著拍照，同時也宣揚防疫理念。

沙雕藝術總監陳坤田表示，今年因為遇到疫情，無法順利舉辦國際沙雕比賽，因此現場所有的沙雕作品皆由台灣沙雕師傅們打造，包括長達55公尺、堪比金氏世界紀錄最大的巨人沙雕，還有巨大的鞋子與周圍的小小兵、小昆蟲，拍照時都可以藉特殊角度進行互動。

福容大飯店副總經理陳柏宏表示，今年強調作品的互動性，最值得推薦的莫過於設計團隊算好時間距離，打造出的黃金金字塔，每到夏季傍晚五點半附近，太陽露臉時便有機率拍到日落餘暉斜射穿透金字塔尖端的洞口，宛如沐浴在聖光的法老王一般，相當迷人，園區草皮邊也有新的打卡點，還有重新改裝的淋浴間，歡迎民眾前來戲水、看沙雕，享受東北角海岸之美。