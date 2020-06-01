陳佩琪說陳時中硬拗 柯文哲：又不能叫陳佩琪不講話

台北市長柯文哲今天赴台北市議會總質詢，對於妻子陳佩琪昨天在臉書貼文，表示日前陳時中與WHO示警電郵風波，陳佩琪說，她認為台灣只不過是接獲訊息後，去電想跟世衛要更多訊息而已，但卻硬拗為有先知之明警告世衛的信。對於陳佩琪逆時中，柯文哲今天表示，「我比較怕她，又不能叫她(陳佩琪)不講話。」

議員簡舒培表示，陳佩琪只有「順文哲」，柯文哲表示，他會叫她(陳佩琪)少講話。

對於陳佩琪在臉書提到，有人會罵她逆時中。陳說，以她的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例， 硬要說成是台灣警告世衛的信， 實在有點牽強，與其要硬拗有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗宣傳，相信會更得人心。對於陳佩琪的臉書貼文，柯文哲說，有時候只看新聞標題會被誤解，還是要看內容。

柯文哲說，陳佩琪是一個很有個人......的時代女性，「我又不能叫她不講話。」簡舒培表示，陳佩琪在拉低市府團隊的表現成績，並質疑陳的發言莫名其妙，連美國都站在與台灣同樣立場，但陳佩琪的英文程度比美國人好？對此，柯文哲說，他又不能叫她(陳佩琪)不講話？「我會叫他少講話。」