議員指民眾垃圾處理費上漲 新北：未有相關反映

新北市議員葉元之今在議會表示，新北焚化爐委外經營，目前又進行歲修，導致焚燒的垃圾量大減，不僅垃圾留到台北市外，就連大樓的垃圾處理費也上漲。新北環保局長程大維指出，日前與工會開會時，業者並未有相關反應，會再跟業者了解。

程大維表示，社區大樓與清運業者多數是長期的合約，且焚化爐歲修也都未提前告知業者，因此不論是社區與清運業者簽約，或是清運業者與焚化爐的簽約，都不會突然的漲價。

葉元之說，新北有八里、新店、樹林3個焚化爐廠，樹林3爐在5月時有2爐停爐，清運業者能進爐的量只剩20%，使得清運費用從1噸5000元變成6000元漲價約2成，許多社區都找清運業者處理垃圾，有4成民眾都面臨被漲價的問題。

葉元之指出，大樓住戶找清運業者處理垃圾，不過新北焚化爐委外經營，造成民眾垃圾處理費增加，不像台北市沒有委外，台北市進爐價大約1噸2100元、新北市進爐價3200至3500元，新北每戶每月垃圾處理費比北市多約300元不等。

葉元之說，新北焚化爐能焚燒的量減少，所以垃圾才會往台北市清運，清運業者也調漲跟住戶收的費用，民眾垃圾處理費增加，且有業者反映過去簽約燒2000噸，就能燒滿2000噸，但委外後只能燒到1000噸，環保局需評估委外效應。

程大維說，過去焚化爐還未歲修時，一天2500噸垃圾處理量，1600噸為清潔隊收運垃圾，900噸為清運業者的量，歲修時各清運業者會公平減量，不會因為焚化爐委外導致實際焚燒垃圾量減少。

程大維表示，新北有監督機制，每噸3200到3500元的處理費上限，且都上網公開招標，全程公平公開，且新北委外代操作焚化爐不需額外支付費用，但台北市需要負擔較大的人事費用，兩者較難比較。