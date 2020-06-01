名家帶你走讀 劉克襄、李偉文導覽玩遍新北

<新冠肺炎疫情趨緩，新北市立圖書館力推「防疫閱讀新生活」，6月起舉辦65場次的「穿閱新北在地走讀」，由知名作家劉克襄、李偉文等人帶路暢遊平溪鐵道、五股溼地等景點，邀親子帶著書本來趟在地旅行，解讀新北意象，共規劃55條路線，即日起開始報名。

新北市圖指出，6月展開的「穿閱新北在地走讀」，結合地方多采的特色產業，以「在地遊學」方式，規劃四大主題、55條路徑、65場次的樂活閱讀行程，透過知名作家、在地職人及文史工作者帶路解說，探索新北市獨特的山海自然景觀、城市巷弄內的人文風光及在地美食。

其中，作家劉克襄將帶民眾暢遊平溪鐵道，李偉文引領至五股溼地賞燕、王浩一則帶路旅食三峽小鎮、電影人焦雄屏解說新北映象，讓民眾跟著名家腳步，深入了解新北市生活日常跟文化特色，玩遍全新北。

新北市圖表示，每條路線主題皆結合各區特色，例如萬里分館「牽罟」體驗古早討海人捕魚技法、新店分館「人力擺渡」重現先人的撐船渡河生活，永和分館則帶民眾探訪畫家楊三郎與音樂家楊三郎故居，窺探兩位同名同姓的在地大師過往生活，另外還有三芝分館「茭白筍農事體驗」及「水梯田生態走讀」、石門分館「漁村小旅行」、金山分館「農村文化體驗」、八里分館「左岸紅樹林濕地觀潮」等。