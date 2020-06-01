聽新聞
test
0:00 / 0:00
碧綠大樹為意象 汐止城中抽水站空地打造共融式遊戲場
新北市汐止區建成路的城中抽署站旁空地，過去因無人管理，遭到業者或民眾隨意放置、丟棄廢棄挖土機、垃圾，宛如一座廢墟，經議員廖先翔、里長及當地里民爭取後，新北市水利局將在該地打造一座共融式遊戲場，並設置滑梯、攀爬網、畫水牆等遊具，今年3月動工、11月完工，總金額約1700萬，預計今年底啟用。
建成里長黃信裕表示，此處空地就位於不久前才興建完工的停車場對面，原本為一塊髒亂不堪的空地，經爭取後將成為一座共融式遊戲場。
場地中間會設置一顆大樹，四周放置攀爬網及其他遊具，大樹旁則設有階梯讓孩童爬上平台眺望遠處，平台旁有滑梯可讓孩童滑下來。
遊戲場旁設有水畫牆，讓孩童可以利用水來作畫，藉此訓練創造力及想像力；此外，一旁涵管內部也將放置座椅，打造休憩空間。
黃信裕表示，原本規畫內部作為樹屋，但考量汐止潮濕氣候才改做休憩空間，此外，該處遊戲場也與基隆河畔階梯銜接，如此不管是從基隆河畔散步過來，或是從國泰醫院建成路口前往，對民眾都很方便。
水利局高管處表示，此共融公園占地約182坪，去年年底完成設計、今年初發包、今年3月開始動工，預計11月完工，待驗收後期盼能在今年底正式開放民眾使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言