碧綠大樹為意象 汐止城中抽水站空地打造共融式遊戲場

新北市汐止區建成路的城中抽署站旁空地，過去因無人管理，遭到業者或民眾隨意放置、丟棄廢棄挖土機、垃圾，宛如一座廢墟，經議員廖先翔、里長及當地里民爭取後，新北市水利局將在該地打造一座共融式遊戲場，並設置滑梯、攀爬網、畫水牆等遊具，今年3月動工、11月完工，總金額約1700萬，預計今年底啟用。

建成里長黃信裕表示，此處空地就位於不久前才興建完工的停車場對面，原本為一塊髒亂不堪的空地，經爭取後將成為一座共融式遊戲場。

場地中間會設置一顆大樹，四周放置攀爬網及其他遊具，大樹旁則設有階梯讓孩童爬上平台眺望遠處，平台旁有滑梯可讓孩童滑下來。

遊戲場旁設有水畫牆，讓孩童可以利用水來作畫，藉此訓練創造力及想像力；此外，一旁涵管內部也將放置座椅，打造休憩空間。

黃信裕表示，原本規畫內部作為樹屋，但考量汐止潮濕氣候才改做休憩空間，此外，該處遊戲場也與基隆河畔階梯銜接，如此不管是從基隆河畔散步過來，或是從國泰醫院建成路口前往，對民眾都很方便。